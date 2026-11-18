きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストを迎えたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立てて紐解いていきます。今回の放送では、結成25周年を迎えたHYのキーボード＆ボーカル、仲宗根泉さんが沖縄からリモートで登場。「愛とは何か」を深く考え抜いた末の境地や、新曲「深海」に込めた想いなどについて、きゃりーと語り合いました。今年の3月に開催されたHY主催のフェス「HY SKY Fes」に出演したきゃりー。冒頭、「HY SKY Fesにも呼んでいただきまして、ありがとうございましたー！」「もうすごい楽しいフェスだった！」と感謝を伝えます。すると仲宗根さんは、「なんかちょっとSKY Fesって異様に子供が多い、家族が多いなって思いませんでした？」とフェスならではの特色を振り返りました。きゃりーも「本当にそう思いました！」と共感。仲宗根さんは「遊具で遊ばせたりとか、お絵描きを描かせたりする場所もたくさんあるので」と、家族連れでも楽しめる温かな空間の魅力を語りました。さらに、きゃりーが「HYさんのライブを拝見したんですけど、みんなが大合唱していて、ものすごく愛されている姿に感動しちゃいました」とステージの熱狂ぶりを振り返ると、仲宗根さんは沖縄の温かな県民性に触れます。「沖縄県民って、地元出身のアーティストに対する愛情がものすごいんですよ。きゃりーさんみたいなすごい方々の後に出演するときは、いつも『みんな帰っちゃうんじゃないかな』って不安になるんですよ。でも、皆さん待っていてくれて、本当に喜んで迎えてくださるんですよね」と笑顔を見せる仲宗根さん。きゃりーも客席から「何食べんの？」と気さくに声をかけられたエピソードを披露し、沖縄ならではの温かな空気感に包まれました。数々のラブソングを紡ぎ、多くの人の心を震わせてきた仲宗根さん。きゃりーから「仲宗根さんにとって『愛』とはどんなものでしょうか？」と問いかけられると、深く突き詰めてたどり着いた答えを明かしました。「愛には子供や男女、友情、親への愛など様々な形があります。その上で深く考え抜いた結果、行き着いた答えが『愛とは許すこと』なんじゃないかなって思ったんですよ」と仲宗根さんは語ります。その境地に至った背景には、父の他界という大きな出来事がありました。「父は58歳で亡くなったのですが、すごく厳しい人で、どちらかといえば『かなり好きじゃない』タイプでした（笑）。でも土日に遊びに連れていってくれたりと、愛情があるのも感じていたんです。でも『もし、この人が亡くなっても泣かないだろうな』とすら思っていました」という仲宗根さん。しかし、突然の別れに直面したとき、あふれ出たのは正反対の感情でした。「誰よりも最後までそばにいました。うちはハグやキスとかをよくするアメリカンな家庭だったので、棺のなかで冷たくなった父の頬に何度もキスをして、ずっと手を握っていたんです。そのときに、かつて抱いていた怒りみたいなものがまったくない自分に気づきました。『許すことって、ある意味で究極の愛なのかな』と感じて、ここ10年ほどずっと学び続けている気がします」と仲宗根さんは語ります。きゃりーも「許すって確かに難しいですよね。許したほうが自分も楽だと分かっていても、なかなか踏み込めないというか」と深く共感を示しました。HYは9月に通算17枚目のオリジナルアルバム『MIND＋』をリリース。26年目に突入した今作では、ドラムの名嘉俊さんが初めて作詞・作曲・歌唱を担当し、仲宗根さんのピアノ演奏をメインに構成された「サナギ」を収録するなど、新たな挑戦が詰まっています。番組内でオンエアされた新曲「心海」は、映画「時給三〇〇円の死神」の主題歌として書き下ろされた楽曲です。仲宗根さんは「私の人生と重なる部分がめちゃくちゃ多かった」と映画に共鳴し、自身の内面と向き合って制作を進めたといいます。「私、こう見えてマイナス思考で、なんか自分に価値があると思ったことがないんです」と本音を明かします。「自己肯定感が低い？」と尋ねるきゃりーに、「めちゃくちゃ低いです。『自分が生きていて意味があるのかな』と考えた時期もありました。でも、そうした思いもすべて重ねて向き合ったら、あっという間に曲ができたんです」と包み隠さず打ち明けました。さらに、「『何のために生まれてきたんだろう』と悩んでいるのは、きっと私だけではなくて、多くの人がどこかで感じていることだと思います。そんな人たちの力になることができたらと思って書いた曲なので、ぜひ聴いてほしいです」とメッセージを送りました。楽曲を聴き終えたきゃりーは、「言葉が刺さりまくりました」「ラジオとして最高！」と深く胸を打たれた様子でした。番組後半のコーナー「Chapter #0 Library」では、ゲストが「背中を押された作品」を紹介。仲宗根さんが挙げたのは、自身の音楽活動の原点であり、今なお指針となっている槇原敬之さんの名曲「どんなときも。」でした。小学5年生のときに槇原さんの音楽と出会い、作詞作曲を始めたという仲宗根さん。「そこから『シンガーソングライター』という言葉を覚えて、自分で歌を書いて、歌詞を書いてメロディを付けるっていう仕事があるんだと知りました。私はもともと表に出るのが好きではなくて、自己肯定感が低いから前には出たくなかったんですよ。だから自分が作った曲をいとこに歌わせたりしていたんですけど、槇原さんの歌に出会って『自分も感情を伝えたい』と思うようになったんです」と語ります。その後、プロとして音楽の世界に入ってから、あらためて胸に突き刺さったのが「どんなときも。」のあるワンフレーズだったと明かします。「HYって若いときに、何も分からない18歳でブワーッと駆け抜けすぎたんですね。少し落ち着いたときに、旬じゃなくなると離れていく人もいるじゃないですか。そのときに突然、『“昔は良かったね”と いつも口にしながら 生きて行くのは 本当に嫌だから』という歌詞が身に染みたというか、本当に刺さったんです」と仲宗根さん。かつての輝きや栄光を振り返るだけで終わりたくない。その強い思いが、仲宗根さんを突き動かしました。「その歌詞に逆に背中を押されて、『もっともっとやっていこう』と高みを目指して頑張ってこられました」と仲宗根さんは振り返りました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN