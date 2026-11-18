乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。11月12日（木）の放送では、作品がリリースされるたびに撮影するアーティスト写真について語りました。＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞「12月にリリースされるシングル『君ロス』の写真。遥香先生は、また座っていましたね！ ここ最近は毎作品座っていて、そこを確認するのも楽しみの1つになってきました（笑）」（静岡県 19歳）賀喜：選抜メンバー全員の集合アーティスト写真があって、シングルがリリースされるたびに、新しいビジュアルが公開されるんですよ。歌番組に出させていただくときにも、その写真が使われるんですね。今作の「君ロス」でも撮影したんですけど、今回も座っています（笑）。私のファンの方は、私のことをたくさん見てくれているから「遥香ちゃんって、いつも座っているよね～」って言ってくださるんですけど、私も思っています（笑）。賀喜：集合写真ってバランスが難しいから、最初にスタッフさんが“この子はここ”と決めてくださって、それから「賀喜さんはここに来てください」って指示を出してくださるけど、今回も私が（撮影現場に）入ったら、「じゃあ賀喜さんは、ここに座ってください」と言われて、白い椅子に座って撮影しました（笑）。前作の「是非に及ばず」も座っていたし、「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」も「ビリヤニ」も「Same numbers」でも座っていたし、「ネーブルオレンジ」は……座ってた！ カチューシャを着けて座っていました。「歩道橋」は立っていた気がするんですよね。だから、今のところ2年間座ってる（笑）。じゃあ、この記録をどこまで伸ばせるかですね。座り担当です！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info