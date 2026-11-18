フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、シンガーソングライターの家入レオさん。8月26日に9枚目のアルバム『31』をリリースし、9月より全国11都市を巡るツアー「家入レオ TOUR 2026 -Log:31-」を開催中の家入さんに、デビュー当時の思い出や20代の葛藤、最新アルバムの制作秘話などについて語っていただきました。

◆高校生活と音楽活動を両立した上京後の日々

唐橋：シンガーソングライターの家入レオさんをお迎えしました。先週は、15歳の時に曲を作り、上京してみないかと声をかけられ、お父様は反対しましたが、1人で上京するというお話でした。家入さんは2012年2月、17歳の現役高校生として「サブリナ」でメジャーデビューされました。上京されたのがその1年前の16歳の時。高校に通いながら、音楽活動もされていたんですよね。

家入：そうなんですよね。高校2年生で上京しました。

唐橋：（当時は）忙しかったですか？

家入：忙しかったですね。授業が終わったらそのままスタジオに入って楽曲制作をするか、プロモーションでラジオに出演させていただいたり、テレビや雑誌の仕事があったり。明日のことを考える余裕がなかったです。

唐橋：デビュー前から？

家入：そうですね。デビューは決まっていなかったと言いつつ、大人たちの構想のなかでは、なんとなくの流れがあったんだろうなって。当時の自分は知らされていないので、とにかく曲をいっぱい作ってデビューできるようにっていう日々でした。「なんでこんなに曲を作ってるんだろう」と思っていたんですけど、17歳でデビューして、そのあとすぐにシングルを出し、アルバムをリリースしたかったからなんだと、途中から分かり始めるんですけども（笑）。すごく大変でしたね。

唐橋：デビューが17歳ですもんね。デビューが決まったときはどんなお気持ちでしたか？

家入：うれしかったんですけど、あまり分かっていなかった気もしますね。もう東京にも出てきていたし、デビューすることによって、やることって何が変わるんだろうって。「ずっと曲も作ってたし」って思っていましたけど、実際はすごく変わりました。怒涛でしたね。

◆価値観の異なる両親から学んだ人生の選択

唐橋：当時、「現役高校生シンガーがデビュー前にトップ5入り」と報じられました。デビューシングル「サブリナ」は、発売前のレコチョクランキングでTOP5入りしたんですね。そして、その年に第54回日本レコード大賞最優秀新人賞をはじめ、数多くの新人賞を受賞されたんですね。

家入：ありがたいです。

唐橋：名前を呼ばれたときって、どんなお気持ちでした？

家入：不器用さが炸裂してましたね（笑）。これまでに最優秀新人賞を受賞された方々の映像が流れるじゃないですか。そうすると、だいたい皆さんは泣かれているんですけど、びっくりしているほうが勝っちゃって（笑）。「もっとリアクションが上手にできてたらよかったのに」って思うんですけど、私らしいなとも思います。

唐橋：「ええ～っ」みたいな感じでした？

家入：「あれ？ 私？」みたいな感じでしたね（笑）。

唐橋：（受賞について）お父様に報告はしたんですか？

家入：してないです。父と母が本当に正反対の人たちで、だからこそ惹かれ合って結婚したんでしょうけども。母はもう、「愛が人生において大事」っていう人で、父は「お金や学歴、肩書きが大事」っていうタイプの人なんです。それってどっちも正解だと思うんですよね。それを知ったうえで、何を自分が選択していくかというところで。

私の場合、父が「中学受験したほうがいいよ」って言って受けた学校を中退して、東京の芸能界入りしたので、父からすると、たぶん「いないもの」っていうくらいで（笑）。父もおそらく覚悟を決めていて、本当に当時連絡を取っていなかったので。でも、ちゃんと応援してくれていたっていうのは、後々知りましたね。

◆20代の葛藤を乗り越え自分らしい音楽を追求

唐橋：当時は本当に忙しい毎日だったと思うんですけども、いろいろ悩まれていた時期でもあったんですか？

家入：10代の頃は、とにかく社会に出るのも初めて、1人暮らしするのも初めて、東京に来るのも初めてで、初めてづくしすぎて。当時のマネージャーさんには「会った人の名前は絶対覚えないといけない」と言われて、ノートに会った人の名前を書いたり、いろいろやってたなとは思います。振り返ると20代のほうがもがいていたし、迷っていたなって思います。

唐橋：20代になり、いろんなことに慣れてきたところがありつつ、先のことも考えてしまう、みたいな感じですか？

家入：高校を卒業して、それまでは分単位のスケジュールで動いていたのが、20代を前にしてちょっと自分のことを考えられるようになったんです。生活があるから音楽って生み出されるものだと思うんですけど、音楽のための音楽の時間みたいな感じで。

「自分って何がしたいんだっけ」と向き合うのっていいことだとは思うんですけど、20代の最初は「いろんなことが不足しているんじゃないかな」って、不安定な気持ちを感じていたなと思います。

唐橋：そういう思いに対して、どうやって付き合っていったんですか？

家入：30代になって思うのは、「もがき切ってよかったな」なんですね。変に保険をかけない。自分は実力が不足している、経験が不足していると思うんだったら、とことん落ちてみて、できることをやるっていう。事務所に相談して、保育園の実習生のアルバイトに行ってみたりとか、海外に行ったり。自分なりにいろんな経験をしようって、貪欲に動いていました。

もともと、映画や小説もすごく好きだったので、パウロ・コエーリョの『アルケミスト』という、世界的なベストセラーですけど、この本には本当に節目ごとにたくさん救われてきたなって思いますね。

唐橋：いろんな気づきがあったんですね。背中を押してくれたんですか？

家入：はい。導入部分が難しめで、実はこの本を知ってからしばらくは数ページで止まっていたんです。だけど、ある日、本棚から取り出してページをめくったら、手が止まらなくて。たぶん、それもタイミングで、すべて早く経験すればいいってことではないんですよね。人それぞれのタイミングがあって、自分には20代の前半に訪れたことだったんだろうなと感じています。

唐橋：そうやって悩んでいる時期の歌詞っていうのは、やっぱりそこに表れるというか、それを歌に昇華させることもしていましたか？

家入：もちろんです。「自分って何者なんだろう」っていう歌詞がその時期に増えたなって思います。シンガーソングライターとしてデビューはしていたんですけど、「歌うことも好きだな」っていうことに向き合ったからこそ気づけました。

どのスタイルも大正解だとは思うんですけど、私は「自分で作った」ってことだけにこだわっているわけではなくて。いいもの、私が感動できるものだったら、自分で作っていようが作っていまいが、世の中に届けたいと思うタイプなんですね。

そして、その2軸でやっている人って意外と少ないよねって周りの方たちに言われてから気づいて。20代前半の時にその両軸になったっていうのは、以降の音楽スタイルのなかで進化してきた部分かなと思います。

◆沖縄での合宿から生まれたアルバム『31』

唐橋：家入さんの最新アルバム『31』が8月26日（水）にリリースされていますね。「31」は家入さんの年齢なんですね？

家入：そうなんですよ。今の自分の年齢をタイトルにさせていただきました。プロデュースしていただいたのが、Ryosuke “Dr.R” Sakaiさんという方で、ちゃんみなさんとかHANAさんとか、時代を牽引するプロデューサーのお一人なんです。

自分もデビューが17歳で、最初の3作を西尾芳彦さんという、音楽塾ヴォイスで出会ったプロデューサーの方と作らせていただいて。そこから多保孝一さんと1枚作って、しばらくはいろんな作曲家の方とかアーティストの方と曲を作って、1枚にまとめて作品にしてリリースすることが続いていたんですね。

20代後半の時に、音楽に踏み込んだり踏み込まれたりしながら、誰かと真剣にあらためて向き合ってみたいなと思うようになって。そこからいただいたご縁がこの『31』につながっていきました。

唐橋：Sakaiさんと一緒に合宿をしたそうですね？

家入：そうなんです。もともとは、ドラマの主題歌「Mirror feat.斎藤宏介」を作らせていただいた際にご一緒したんですけど、その経験は今まで自分が持っていた音楽の価値観を一新するくらい大きな出来事だったんです。

それで「次のアルバムでも数曲ご一緒したいです」っていうのをお伝えしたら、「場所を変えて沖縄で合宿しませんか？」って言ってくださって、「ぜひ！」と。

沖縄に行くと音楽以外の時間も共有するじゃないですか。夜ご飯を一緒に食べたり、お酒を飲んだりして、「私は今こういうことにハマってるんです」とか「こういうことで悩んでいて」とお話しするなかで、「1枚一緒に作りませんか？」とRyosukeさんが言ってくださって。それでこのアルバムが完成したという流れになります。

◆ストイックな制作を経て実感した自身の変化

唐橋：アルバムには120テイクかかった楽曲があるとお聞きしましたが、どういうことでしょうか？

家入：東京で「Walk」という曲をレコーディングしたんですけど、自分も納得がいかないし、Ryosukeさんをはじめ、周りのスタッフも含めて「これじゃない」ってトライしているうちに120テイクいっていたという（笑）。人生で初めてでしたね。

唐橋：それだけやっていると、自分でもよく分からなくなっちゃうとかはないんですか？

家入：ありました！ 何を歌っているんだろうって頭が真っ白になったり、整理ができなかったりもしましたね。だけど、ちゃんと音楽をやり込むこと、自分の実力の足りなさみたいなことも含めて、向き合えてよかったなと思いますね。

唐橋：けっこうストイックなところがありますか？

家入：ストイックだとは思います。ただ、そのストイックさを超えてくるものをRyosukeさんはお持ちでした。

唐橋：完成した時はどんなお気持ちでした？

家入：誇らしかったです。やってよかったなって、私のなかで何かが変わるきっかけになっているなって感じました。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/