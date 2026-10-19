TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)のスピンオフ番組『VIVANT 悪役会議室』(毎週日曜23:00～)第13回が18日に配信され、別班メンバーが登場。本編で廣瀬(珠城りょう)が感情をあらわにしたシーンの撮影秘話を明かした。

堺雅人

今回の『悪役会議室』には、別班の廣瀬(珠城りょう)、高田(市川笑三郎)、熊谷(西山潤)が登場。第2シーズンで描かれたシーンを振り返る中、廣瀬が小刀を手にして感情を爆発させた場面が話題に上がった。

珠城りょう

普段は任務のために感情を表に出さない別班員たちだが、この場面では廣瀬の感情があふれ出すことに。廣瀬を演じる珠城は当時について、「お芝居って分かってても感情が抑えられなくって」と回想する。

撮影では、廣瀬を制止する乃木役の堺雅人にも力が入っていたという。撮影の際には堺から「僕も力が入っちゃうから、ちょっと腕に跡ついちゃうかもしれない」と声をかけられたそうで、自身も「私もちょっと感情的になって抑えられなくて」と伝えたという。

そして、その日の撮影を終えてホテルに戻ると、腕には実際に内出血の跡が。「写真撮っとけばよかった」と笑いつつ、「それぐらい自分も堺さんも、あの瞬間、感情と向き合ってやれてたんだなっていうのが、すごい誇らしかったです」と振り返った。

市川笑三郎

さらに高田を演じる市川も、このときの珠城について、腕をつかんで止めようとしても「動かないんですよ」と証言。

珠城も「分かってるんですけど、なかなか手の力が緩まらなくて」といい、改めて市川は「すごくリアルなというか、臨場感のあるお芝居ができたなと思いました」と、互いに役へ入り込んだからこそ生まれたシーンを振り返っていた。

【編集部MEMO】

『VIVANT 悪役会議室』は毎週日曜23:00～YouTubeにて配信。 スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

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