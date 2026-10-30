8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAとHAYATOが、フジテレビで放送中のアニメ『百妖譜 第3期京師篇』に声優としてゲスト出演することが決定した。その挑戦の舞台裏が、11月2日正午からFODプレミアムで配信されるドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第3回で公開される。

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NAOYA＆HAYATO、アニメ声優の稽古に密着

『MAZZEL DUO MISSION』は、BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生したMAZZELのメンバー8人が、アーティストとしての成長を目指し、DUO(2人1組)で様々なミッションに挑戦する番組。

シーズン2では、難易度の高い未経験ミッションに加え、メンバーから直接リクエストがあった企画にも挑戦。今シーズンからは、1組のDUOが2人だけで1つのミッションに取り組み、その様子をメンバー8人全員でスタジオから見守る形式となっている。

第3回でNAOYAとHAYATOが挑むのは、声でキャラクターに命を吹き込む声優ミッション。フジテレビのアニメ枠「B8station」で放送中の『百妖譜 第3期京師篇』第5話へのゲスト出演に向け、2人が稽古に取り組む舞台裏に密着する。

普段は歌やダンスでファンを魅了する2人が、声の演技ではどのような表現を見せるのか。アーティストとしての活動とはひと味違う挑戦に注目だ。

なお、2人が声優として出演する『百妖譜 第3期京師篇』第5話は、11月4日25時15分からフジテレビで放送され、翌5日正午からFODでも配信される予定となっている。

SEITO＆TAKUTO、練習わずか2日間でタップダンスの本番へ

一方、SEITOとTAKUTOが挑戦するのは、未経験のタップダンスミッションだ。

練習期間はわずか2日間。限られた時間で振り付けとステップを覚え、3日目の本番に臨むことになる。

高いダンススキルを誇るMAZZELだが、タップダンスは普段のパフォーマンスとは異なるジャンル。2人がどのように新たな技術を習得し、本番でどのようなパフォーマンスを完成させるのか、その挑戦の過程を追う。

声優に挑戦するNAOYA＆HAYATO、タップダンスに挑むSEITO＆TAKUTO。それぞれのDUOが見せる真剣な姿と、普段のステージでは見られない新たな一面が見どころとなる。

『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第3回は、11月2日正午からFODプレミアムで配信される。

【編集部MEMO】

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SKY-HIが代表を務めるBMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループ。メンバーはKAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI。BMSGのボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー『MISSIONx2』から誕生した。高いダンススキルと個性豊かな表現力を武器に、音楽活動やライブ、映像コンテンツなど幅広く展開。FODオリジナル番組『MAZZEL DUO MISSION』では、2人1組で様々なミッションに挑戦する姿を見せている。

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