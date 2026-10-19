TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第21話が18日に放送され、劇中に登場した「別班儀礼曲」がSNSで大きな注目を集めている。

突如流れた「別班儀礼曲」が別班じゃないのに泣ける

別班員役の珠城りょう

別班員の救出作戦が描かれる中、F(堺雅人)の指示によって流された「別班儀礼曲」。この曲を耳にした別班員たちが姿勢を正す姿が描かれ、印象的なシーンとなった。一方、東条(濱田岳)は「そんなのあんの?」と戸惑いを見せた。

「別班儀礼曲」という聞き慣れない言葉に驚いたのは、東条だけではなかったようだ。

Xでは「別班儀礼曲ってなに??」と戸惑う声が上がった一方で、曲を聴いた別班員たちの姿に心を動かされる視聴者が続出。「別班員だけはやっと故郷に戻れると安心して涙を流したり初心に戻って鼓舞されたりしているのがとても良かった」という声や、「別班儀礼曲聞いてたらなんかこっちも 泣きそうになった 別班でもないのに」といった反響が寄せられている。

さらに、「これからは仕事行く前に別班儀礼曲かけていこうと思う」「これから現場で別班儀礼曲流すことにした」と、早くも日常生活に取り入れようとする声まで寄せられた。

別班員にしか分からないはずの“特別な曲”。初めて聞くはずの視聴者までもが、別班員たちの姿を通して感情を重ねたことが、「別班儀礼曲」がこれほど注目を集めた理由の一つなのかもしれない。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

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