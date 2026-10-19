TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)でシンシー・周浩然役として出演中の俳優・リンリンが19日、自身のXを更新。同日放送のTBS系情報番組『ラヴィット!』(毎週月曜から金曜8:00～生放送)に遅刻したことについて、謝罪文を公開した。

リンリン 『VIVANT』場面カット (C)TBS

リンリンは「今日だけは劇中のキャラやおふざけなしで投稿させてください」と前置きし、「本日の私の起こした大失態に対する心からのお詫びでございます! 大変申し訳ございませんでした!」と謝罪した。

公開した謝罪文では、「本日、生放送の『ラヴィット!』に大遅刻してしまいました。弁解の余地もありません」と説明。楽しみにしていた視聴者や番組スタッフ、MC・川島明をはじめとする出演者に迷惑をかけたことを詫びた。

また、「番組中は現場もバタバタしており、きちんと謝罪をお伝えできていなかったため、この場をお借りして、改めて心よりお詫び申し上げます」と、放送中に十分な謝罪ができなかったことにも触れた。

今回の件について、リンリンは「今回の件がSNSでも話題になっているようですが、皆様からの温かい反応に触れるたび、申し訳なさと反省の気持ちが一層強くなっています」と心境を吐露。今回のような失態を二度と繰り返さないよう、精進することを誓った。

さらに、フォロワーや『VIVANT』関係者の投稿に対して、今回はリアクションを控える意向も表明。日頃から寄せられている気遣いへの感謝も伝えた。

最後は、迷惑をかけた関係者や番組を楽しみにしていた視聴者に向けて、改めて謝罪。「今回のような失態を二度と繰り返すことのないよう、精進いたします！」と決意を示している。





真意な対応にSNSの反応は...

この投稿に、SNSでは、

「遅刻はしちゃったけど、本当にちゃんとした人。応援したくなっちゃうよね」

「本人もよっぽど緊張と楽しみで寝坊したに違いない」

「真摯に受け止めて反省しているんだろうなというのが伝わりました。ただ正直今年一番爆笑しました笑」

など、その誠実な対応に好意的な声が寄せられた。

劇中では別班員を拷問する冷酷な役柄を演じる一方、今回の遅刻については真摯に謝罪したリンリン。 ドラマ以外でも思わぬかたちで注目を集めることとなった。

リンリンが『ラヴィット!』で番宣をした日曜劇場『VIVANT』第22話は、24日21時から放送される。

【編集部MEMO】

リンリンは、1982年11月2日生まれ、宮崎県出身の俳優。東京農工大学卒業後、中国に渡り、北京電影学院で演技を学ぶ。中国では胡宁林(フー・ニンリン)名義で活動し、映画やドラマに出演。日本では大河ドラマ『光る君へ』『東京サラダボウル』などに出演し、『VIVANT』第2シーズンでは周浩然役を演じる。

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