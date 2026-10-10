歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【赤裸々告白】意識しないで言っちゃってるかも!? 早見優が言われて頭に来た禁句ワードを大暴露」に出演。街中で声をかけられた際に、言われて嫌だった言葉について語った。

早見優

早見優が言われて嫌だった言葉とは

この動画の中で、関根勤が街中で声をかけられた際のエピソードを披露。家族旅行で沖縄を訪れた際、声をかけてきた人と普通に会話をしていたところ、「普段あんまり面白いこと言わないですね」と言われてしまったという。関根は「ちょっと待ってくれよ。あなた普通に話しかけてきたでしょ」と当時の心境を明かし、「『ちょっちゅね、具志堅ですよ〜』とか、そんなこと言うわけないじゃないですか!」「失礼ですよ、そんなの」とこぼした。

すると早見も、「あと私ね、一番嫌なのは」と切り出し、街中で声をかけられた際に「うわあ、テレビで見るより全然キレイ」と言われることを挙げた。

この言葉について、早見は「いやいや、テレビで見てもらうほうが多いんだから、そんなこと言わないでよって思いますよ(笑)」と本音を吐露。関根が「でもやっぱり生のね、迫力ってあるから」とフォローするも、早見は「いやいや、でもそれすごい嫌なの」と改めて語った。

さらに、「小さい時から見てました」という言葉についても、「小さい時……いやいや、私も小さかったんだけどなって思います(笑)」と説明。早見は続けて、「好きでした」と過去形で言われることも挙げ、「『早見優ちゃん、好きでした』。いや、え、好きでした?」とコメント。関根も「過去形になっちゃうの」「女優さん、『ファンでした』っていうの嫌がるの」と応じていた。