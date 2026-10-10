歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【赤裸々告白】意識しないで言っちゃってるかも!? 早見優が言われて頭に来た禁句ワードを大暴露」に出演。街中で声をかけられた際に、言われて嫌だった言葉について語った。

早見優

早見優

早見優が言われて嫌だった言葉とは

この動画の中で、関根勤が街中で声をかけられた際のエピソードを披露。家族旅行で沖縄を訪れた際、声をかけてきた人と普通に会話をしていたところ、「普段あんまり面白いこと言わないですね」と言われてしまったという。関根は「ちょっと待ってくれよ。あなた普通に話しかけてきたでしょ」と当時の心境を明かし、「『ちょっちゅね、具志堅ですよ〜』とか、そんなこと言うわけないじゃないですか!」「失礼ですよ、そんなの」とこぼした。

すると早見も、「あと私ね、一番嫌なのは」と切り出し、街中で声をかけられた際に「うわあ、テレビで見るより全然キレイ」と言われることを挙げた。

この言葉について、早見は「いやいや、テレビで見てもらうほうが多いんだから、そんなこと言わないでよって思いますよ(笑)」と本音を吐露。関根が「でもやっぱり生のね、迫力ってあるから」とフォローするも、早見は「いやいや、でもそれすごい嫌なの」と改めて語った。

さらに、「小さい時から見てました」という言葉についても、「小さい時……いやいや、私も小さかったんだけどなって思います(笑)」と説明。早見は続けて、「好きでした」と過去形で言われることも挙げ、「『早見優ちゃん、好きでした』。いや、え、好きでした?」とコメント。関根も「過去形になっちゃうの」「女優さん、『ファンでした』っていうの嫌がるの」と応じていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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