タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】関根&早見優が見た! 新御三家の素顔を赤裸々告白!」に出演。歌手の西城秀樹さんが後輩に伝えていた言葉を明かした。
関根勤が西城秀樹さんの人柄を語る
西城秀樹さんについて、関根は「秀樹さんも明るかった」と振り返り、早見優も「秀樹さんも本当大好き」と共感。関根によると、西城さんが舞台『カックラキン大放送!!』にゲスト出演した際、本読みでほかの出演者とは違うところで笑っていたそう。関根は「笑いのツボがちょっと人とずれてて面白かったです」と懐かしんだ。
また、関根は西城さんについて「後輩が食事に誘われたときに、秀樹さんに言われたっていうんですよ」と切り出し、後輩から聞いたエピソードを紹介。
その後輩は、西城さんから「お前、自分一人で売れたと思うなよ。作詞家の先生、作曲家の先生、それからマネージャー、テレビ局の人、全員がお前を押し上げてくれたんだから、天狗になっちゃいけないよ」と言われたという。
この話を紹介した関根は「秀樹さん、天狗になってなかったもんね」と西城さんの人柄を称賛。早見も「全然ですよね」と同意し、関根は改めて「御三家は天狗になってないな」と語った。
一方、関根が「いましたよ、天狗になった人。俺も知り合いでいっぱいいました」と話すと、早見も「いましたね」「でも秀樹さんは違いましたね」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。