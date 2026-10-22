タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】関根&早見優が見た! 新御三家の素顔を赤裸々告白!」に出演。歌手の西城秀樹さんが後輩に伝えていた言葉を明かした。

関根勤

関根勤が西城秀樹さんの人柄を語る

西城秀樹さんについて、関根は「秀樹さんも明るかった」と振り返り、早見優も「秀樹さんも本当大好き」と共感。関根によると、西城さんが舞台『カックラキン大放送!!』にゲスト出演した際、本読みでほかの出演者とは違うところで笑っていたそう。関根は「笑いのツボがちょっと人とずれてて面白かったです」と懐かしんだ。

また、関根は西城さんについて「後輩が食事に誘われたときに、秀樹さんに言われたっていうんですよ」と切り出し、後輩から聞いたエピソードを紹介。

その後輩は、西城さんから「お前、自分一人で売れたと思うなよ。作詞家の先生、作曲家の先生、それからマネージャー、テレビ局の人、全員がお前を押し上げてくれたんだから、天狗になっちゃいけないよ」と言われたという。

この話を紹介した関根は「秀樹さん、天狗になってなかったもんね」と西城さんの人柄を称賛。早見も「全然ですよね」と同意し、関根は改めて「御三家は天狗になってないな」と語った。

一方、関根が「いましたよ、天狗になった人。俺も知り合いでいっぱいいました」と話すと、早見も「いましたね」「でも秀樹さんは違いましたね」と振り返っていた。