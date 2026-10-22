お笑い芸人のジミー大西が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相告白】制御不能!? 天才芸人･ジミー大西の信じられない驚愕伝説を大暴露!」に出演。かつて出演した番組でのエピソードを明かした。

ジミー大西

ジミー大西

怖かったディレクターとのエピソードをジミー大西が回想

関根勤は、ジミー大西が18歳だった頃のことを回想。写真家の加納典明氏と番組で共演した際、加納氏に「おいジミー頑張れよ」と言われ、ジミーが「お前も頑張れよ」と、明石家さんまとの掛け合いで体に染みついた返しを反射的にしてしまったところ、加納氏から「お前、ふざけんなよ!」とお叱りを受ける場面を目の当たりにしたという。

関根が「あれ最高だった(笑)」と大笑いすると、ジミーは「怖かったです(笑)」と苦笑い。続いて、関根は「さんまさんが(返しの)センサーを入れた。だから、『頑張れよ』って言われると、(『お前も頑張れよ』)って言っちゃうんだよね」と改めて説明した上で、ある番組でのエピソードについてジミーに水を向ける。

その番組のディレクターはかなり怖い人で、出演者に「おい、どこが面白いんだ! コラ!」などと厳しい言葉をかけることもあったそう。そして、そのディレクターが担当する番組にジミーが出演した際、副調整室にいるディレクターから「じゃあ、本番頑張れよ」と声をかけられ、スタジオのジミーは「お前も頑張れよ」と返してしまったという。

すると、これにディレクターは「てめぇ、この野郎! 誰に言ってんだ!」「上にあがってこい!」と激怒。ジミーが副調整室へと向かうと、「ごちゃごちゃ言う前に、この譜面をちゃんと覚えてから言え! こらぁ!」と叱られたそうだ。

さらに、ジミーのあとに出演したC.C.ガールズにも影響が及んだそうで、ディレクターは「音外れてんじゃねえか!」と叱責。泣きながらジミーの楽屋を訪れたC.C.ガールズから、「ジミーちゃんとせいだ」と訴えられたことを明かした。この話を受け、関根が「あんな怖い人いなかっただろ?」と話すと、ジミーも「ディレクターの中で一番ちゃいます?」とうなずいていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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