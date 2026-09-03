タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相暴露】近藤真彦さんと川崎麻世さんが語る芸能界裏話がヤバすぎました!」に出演。テレビプロデューサーに関する若手時代の経験を語った。
関根勤とすれ違ったプロデューサーが…
この日の動画には、近藤真彦と川崎麻世(「崎」はたつさき)がゲスト出演。3人が当時のテレビ番組や芸能界についてトークを繰り広げた。
当時は怖いディレクターやプロデューサーもいたという話題になると、関根は「麻世がまだ本当に若くて、『カックラキン大放送!!』のときに廊下でサッカーをやってたんだよ。そしたら、プロデューサーが来て、『てめえ、この野郎! なんでサッカーやってんだ!』って(怒鳴られてた)」と回想。
この話を受け、川崎が「誰かとビニールのボールを蹴ってたと思う」と記憶をたどると、関根は「俺は横にいたのよ」と続けつつ、「すげえ怒り心頭で。その後、俺とすれ違ったわけよ」「俺がすれ違ったらさ、『おい、ラビット!』って言うのよ。俺がパッと振り向いたら、『お前の代わりはいくらでもいるからな!』って。何、急に俺に……(笑)」と振り返った。
すると、川崎は「(関根さんのほうが)年上だから。俺はまだ13歳くらい」と弁明していた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。