タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相暴露】近藤真彦さんと川崎麻世さんが語る芸能界裏話がヤバすぎました!」に出演。テレビプロデューサーに関する若手時代の経験を語った。

関根勤

関根勤とすれ違ったプロデューサーが…

この日の動画には、近藤真彦と川崎麻世(「崎」はたつさき)がゲスト出演。3人が当時のテレビ番組や芸能界についてトークを繰り広げた。

当時は怖いディレクターやプロデューサーもいたという話題になると、関根は「麻世がまだ本当に若くて、『カックラキン大放送!!』のときに廊下でサッカーをやってたんだよ。そしたら、プロデューサーが来て、『てめえ、この野郎! なんでサッカーやってんだ!』って(怒鳴られてた)」と回想。

この話を受け、川崎が「誰かとビニールのボールを蹴ってたと思う」と記憶をたどると、関根は「俺は横にいたのよ」と続けつつ、「すげえ怒り心頭で。その後、俺とすれ違ったわけよ」「俺がすれ違ったらさ、『おい、ラビット!』って言うのよ。俺がパッと振り向いたら、『お前の代わりはいくらでもいるからな!』って。何、急に俺に……(笑)」と振り返った。

すると、川崎は「(関根さんのほうが)年上だから。俺はまだ13歳くらい」と弁明していた。