元プロ野球選手のイチロー氏が、YouTubeチャンネル『パワプロ・プロスピ公式チャンネル』で公開された動画「【イチロー・ダルビッシュ・大谷登場!】11周年特別スカウト選手先行公開! イチローも驚愕したプロ野球レジェンドたちの偉業とは? 【プロスピA】」に出演。現役時代、長嶋茂雄さんが監督を務める巨人と日本シリーズで対戦した際の思いを明かした。

イチロー氏

イチロー氏が長嶋茂雄さんとの日本シリーズを回顧

この動画では、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』の11周年特別スカウト「ヒストリカルモーメント」に登場する選手を公開。プロ野球の歴代記録に関するクイズに答える形で、その選手たちについてイチロー氏が語った。

シーズン最多安打の獲得回数が最も多い選手を問われたイチロー氏。長嶋茂雄さんと回答して正解すると、「長嶋さんはもう全部できる。守備とか。そういうイメージの選手っていう方だったんだけれど、実はすごく打率も高いし」と、その印象を語った。また、そのほかに長嶋さんが獲得したタイトルの回数が挙げられ、クイズの出題担当者が「まさに記憶の人ではあるんですけど、イチローさんがおっしゃったように記録の人でもある」と伝えると、イチロー氏は「記憶のほうがだいぶ勝っちゃってるってことか。やっぱり華があるからね」とうなずいた。

その後、長嶋さんとの接点について聞かれると、オリックス時代に巨人と対戦した日本シリーズを回顧。「僕はオリックス・ブルーウェーブというチームでプレーして、当時まだまだそんな人気チームじゃなかったし、パ・リーグはやっぱ地味だった中で、ジャイアンツと日本シリーズができる。で、監督が長嶋さんだ」と、当時の状況を説明する。

続けて、対戦前には情報戦などもあったと振り返りながら、「それを長嶋さん、一切しなかったんだよね。もうすごくクリーンな方」と、長嶋さんの姿勢を称賛した。

さらに、イチロー氏は「やっぱり長嶋さんに覚えてもらいたいっていう気持ちがあったんだよね」と告白。「それでなんか頑張ろうって。もちろん前年逃した日本一を何としても(取りたい)、はもちろんあった。それに加えて、長嶋さんに評価されたいっていう気持ちで、あの時、実はプレーしてたんですよ」と、当時の思いを明かしていた。