元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。落合博満氏の打撃技術について語った。
石毛宏典氏が絶賛する落合博満氏の打撃技術
自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、4番・ファーストに落合氏を選出した石毛氏。「4番は落合さんで間違いないでしょう」「この人の右に出る人いないんじゃないかなって思いますよ」と絶賛した。
続けて、石毛氏は「僕はショート守ってて、(落合さんは)ボールを振らないんですよ」と、現役時代に落合氏と対戦したときのことを回顧。「厳しいところカットできるんですよ。ちょっと甘かったら、外のボールでもライトにホームラン打てるんですよ」と、その打撃技術を高く評価した。
さらに、石毛氏は「だから、なんで今のバッターは落合さんのあの打ち方真似しないのかなとも思うんですよね」と、現在の打者についても言及。「だって三冠王、何回獲ったんですか? 3回獲ってますよね」と、落合氏が3度の三冠王に輝いた実績にも触れ、改めてその打撃技術への評価を語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。