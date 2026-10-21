元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。落合博満氏の打撃技術について語った。

石毛宏典氏が絶賛する落合博満氏の打撃技術

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、4番・ファーストに落合氏を選出した石毛氏。「4番は落合さんで間違いないでしょう」「この人の右に出る人いないんじゃないかなって思いますよ」と絶賛した。

続けて、石毛氏は「僕はショート守ってて、(落合さんは)ボールを振らないんですよ」と、現役時代に落合氏と対戦したときのことを回顧。「厳しいところカットできるんですよ。ちょっと甘かったら、外のボールでもライトにホームラン打てるんですよ」と、その打撃技術を高く評価した。

さらに、石毛氏は「だから、なんで今のバッターは落合さんのあの打ち方真似しないのかなとも思うんですよね」と、現在の打者についても言及。「だって三冠王、何回獲ったんですか? 3回獲ってますよね」と、落合氏が3度の三冠王に輝いた実績にも触れ、改めてその打撃技術への評価を語っていた。