元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。西武時代のチームメイト・秋山幸二氏の身体能力について語った。

石毛宏典氏が絶賛する秋山幸二氏の身体能力

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、5番打者・レフトに秋山氏を選出した石毛氏。清原和博氏を選ぶことも考えたというが、ファーストには落合博満氏を選出し、センターについても福本豊氏を選んだことから、秋山氏を5番打者に据えたと説明した。

続けて、石毛氏は秋山氏について「彼の身体能力、何をやらせてもうまいんですよ」と絶賛。その上で、「案外、野球が一番下手で。下手な野球を選んでここまでの選手ですから」と独特の表現で評価し、「もし彼が陸上でもサッカーでも何かやったら、たぶんオリンピック出たり、そういう選手だと思いますね」「それぐらい能力高いですね」と、野球以外の競技でも活躍できた可能性に言及した。

また、当時、日本人選手がメジャーリーグに挑戦する流れが一般的だったなら、秋山氏はメジャーリーグに近い選手だったのではないかという話題になると、石毛氏はこれに同意しつつ、当時はメジャーリーグと日本球界の実力差を大きく感じていたと振り返っていた。