元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。西武時代のチームメイト・秋山幸二氏の身体能力について語った。

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

石毛宏典氏が絶賛する秋山幸二氏の身体能力

自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、5番打者・レフトに秋山氏を選出した石毛氏。清原和博氏を選ぶことも考えたというが、ファーストには落合博満氏を選出し、センターについても福本豊氏を選んだことから、秋山氏を5番打者に据えたと説明した。

続けて、石毛氏は秋山氏について「彼の身体能力、何をやらせてもうまいんですよ」と絶賛。その上で、「案外、野球が一番下手で。下手な野球を選んでここまでの選手ですから」と独特の表現で評価し、「もし彼が陸上でもサッカーでも何かやったら、たぶんオリンピック出たり、そういう選手だと思いますね」「それぐらい能力高いですね」と、野球以外の競技でも活躍できた可能性に言及した。

また、当時、日本人選手がメジャーリーグに挑戦する流れが一般的だったなら、秋山氏はメジャーリーグに近い選手だったのではないかという話題になると、石毛氏はこれに同意しつつ、当時はメジャーリーグと日本球界の実力差を大きく感じていたと振り返っていた。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

「いけー!!!」ファンも胸躍らせる、テンパイ勝負! TEAM雷電･黒沢咲の麻雀はやっぱり「面白いんです」!【Mリーグ10月20日(火)麻雀ch 1試合目】阿久津翔太 VS 黒沢咲 VS 石井一馬 VS 鈴木たろう
「まだ人間が勝るぜ」関智一と戸谷菊之介がAIとのお絵描き対決に挑戦 - 虫のおもちゃに絶叫する関に対して戸谷の反応は…
絶体絶命のピンチを乗り越えたその先には――渋谷ABEMAS・松本吉弘は突然のリーチをどうやってくぐり抜けるのか!?【Mリーグ10月16日(金)麻雀ch 2試合目】下石戟 VS 醍醐大 VS 本田朋広 VS 松本吉弘
浪川大輔、怒らない下野紘に思わず絶叫「やらかし大賞にもほどがある！」さらに"ガラケー"派・下野がついに機種変…!?
あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
『酒のツマミ』『THE SECOND』日置祐貴氏、フジテレビ退社を決断した“45歳”の意味　一クリエイターとして「打席に立ち続けたい」
レギュラーシーズン通算得点第1位! Mリーグのスピードスター・佐々木寿人が見せた「会心のビタ止め」【9月22日麻雀2ch 第1試合】鈴木大介 VS 佐々木寿人 VS 茅森早香 VS 鈴木優
番組専用の“裏垢”へ匿名で自由に投稿　その投稿をもとにギリギリのラインを攻めた本音トークを展開　麒麟・川島明がMCを務める新番組『裏垢ウララカ』が10月3日から4週連続で配信　
海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
関連画像をもっと見る