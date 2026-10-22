元プロ野球選手の石毛宏典氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「個性豊かな西武投手陣のエピソード! ドラフト1位は嬉しくなかった!? 石毛さんがプロになると決意した瞬間はまさかの…!?」に出演。西武時代のチームメイト・秋山幸二氏の身体能力について語った。
石毛宏典氏が絶賛する秋山幸二氏の身体能力
自身と同時代にプレーした選手から“ベストナイン”を選ぶ企画で、5番打者・レフトに秋山氏を選出した石毛氏。清原和博氏を選ぶことも考えたというが、ファーストには落合博満氏を選出し、センターについても福本豊氏を選んだことから、秋山氏を5番打者に据えたと説明した。
続けて、石毛氏は秋山氏について「彼の身体能力、何をやらせてもうまいんですよ」と絶賛。その上で、「案外、野球が一番下手で。下手な野球を選んでここまでの選手ですから」と独特の表現で評価し、「もし彼が陸上でもサッカーでも何かやったら、たぶんオリンピック出たり、そういう選手だと思いますね」「それぐらい能力高いですね」と、野球以外の競技でも活躍できた可能性に言及した。
また、当時、日本人選手がメジャーリーグに挑戦する流れが一般的だったなら、秋山氏はメジャーリーグに近い選手だったのではないかという話題になると、石毛氏はこれに同意しつつ、当時はメジャーリーグと日本球界の実力差を大きく感じていたと振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。