歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。15歳の時にドラマで共演した岡田眞澄さんとのエピソードを振り返った。

早見優

早見優、15歳の時に岡田眞澄さんへ聞いたこと

この日の動画で、関根勤が自身の恋愛観について語ると、早見は「なんか一途っていうところが、すごく私は魅力的です」とコメント。そして、15歳の時に初主演ドラマで共演した岡田眞澄さんとのエピソードを披露した。

撮影の待ち時間に、当時プレイボーイと言われていた岡田さんへ「あの、どうなんですか?」と尋ねたという早見。「もう10代で、今考えるとすごいこと聞いちゃったなと思ったけど」と振り返りつつ、岡田さんは「そうかい」と優しく応じてくれたという。

そして岡田さんから、「でもね、優ちゃん、覚えといて。100人の男性とキスするより、1人の男性と100通りのキスをするほうが圧倒的にいいんだよ」と言われたそう。

この言葉を聞いた早見は、「なるほどって、なんか納得しちゃって」と回顧。「そっか。ということは岡田さんも一途なのかなって思ったんです。みんなからプレイボーイって言われてるけど、1人の女性を大切にして100通りのキスをしてるのかなって思ったんです」と、当時感じたことを明かした。

すると、これを聞いた関根は「まあでも、モテてましたよ(笑)」と笑い、「あの時代の人は中途半端じゃないですよ」と振り返りつつも、「カッコいいですよね。ダンディ」としみじみと語っていた。