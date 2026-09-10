歌手でタレントの早見優が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【裏話】早見優さん登場! 芸能界のさまざまな裏話を聞いたらヤバすぎました!」に出演。15歳の時にドラマで共演した岡田眞澄さんとのエピソードを振り返った。

早見優

早見優

早見優、15歳の時に岡田眞澄さんへ聞いたこと

この日の動画で、関根勤が自身の恋愛観について語ると、早見は「なんか一途っていうところが、すごく私は魅力的です」とコメント。そして、15歳の時に初主演ドラマで共演した岡田眞澄さんとのエピソードを披露した。

撮影の待ち時間に、当時プレイボーイと言われていた岡田さんへ「あの、どうなんですか?」と尋ねたという早見。「もう10代で、今考えるとすごいこと聞いちゃったなと思ったけど」と振り返りつつ、岡田さんは「そうかい」と優しく応じてくれたという。

そして岡田さんから、「でもね、優ちゃん、覚えといて。100人の男性とキスするより、1人の男性と100通りのキスをするほうが圧倒的にいいんだよ」と言われたそう。

この言葉を聞いた早見は、「なるほどって、なんか納得しちゃって」と回顧。「そっか。ということは岡田さんも一途なのかなって思ったんです。みんなからプレイボーイって言われてるけど、1人の女性を大切にして100通りのキスをしてるのかなって思ったんです」と、当時感じたことを明かした。

すると、これを聞いた関根は「まあでも、モテてましたよ(笑)」と笑い、「あの時代の人は中途半端じゃないですよ」と振り返りつつも、「カッコいいですよね。ダンディ」としみじみと語っていた。

【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。

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