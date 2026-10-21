元プロ野球選手の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「山本昌&山崎武司(※「崎」は「たつさき」) プロ野球 やまやま話『2026ドラフト会議の展望』」に出演。2026年のドラフト会議で指名が競合しそうな選手について語った。

山本昌氏

山本昌氏

山本昌氏がドラフトで最も競合するのではないかと予想する選手

2026年のドラフト会議について、山本氏は青山学院大学の鈴木泰成、山梨学院高校の菰田陽生らを注目選手として挙げ、「この辺が人気になる可能性は非常に高いんですけども」と説明した。

その上で、「でもね、実は僕は一番競合するのは渡部選手じゃないかと思ってるんですよね」と、青山学院大学の渡部海に注目。「今、バッと見渡しても、どうしてもキャッチャー欲しいチームって結構あるんだよね」と、その理由を語った。

具体的な球団については、広島、楽天の名前を挙げたほか、阪神についても「坂本選手、梅野選手、伏見選手といるけど、みんなちょっとベテランになってきてるんで」と指摘。山崎氏も「欲しいね」と同意した。

さらに、山本昌氏は「そして実はね、ジャイアンツもちょっと欲しいんじゃないか」と予想。「ジャイアンツもキャッチャーが入ったら、大城選手をファーストにとかDHに回せるんで」と説明した。

ここで山崎氏から渡部の打撃について聞かれると、山本氏は「あるんですよ。久しぶりにキャッチャーで打力のある選手」と高く評価していた。

【編集部MEMO】
プロ野球生活32年、50歳まで現役を続けた山本昌氏。NPB史上初となる50代での登板など、投手として数々の最年長記録を保持している。自身が現役を長く続けることができた理由として、YouTubeチャンネル『上原浩治の雑談魂』にゲスト出演した際には、「工藤(公康)さんの存在も大きかった」「あの人が長くやったんで、僕はその獣道を後ろから歩いて、気づいたら45歳」「それまで『球界最年長』と言われないんで、注目されないんですよ」などと語っていた。

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