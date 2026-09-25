

神龍誠、福田龍彌、鹿志村仁之介、太田忍、相本宗輝、鈴木博昭、千春、牛久絢太郎、雑賀“ヤン坊”達也、倉本大悟、中島太一、溝口司、力也、木村琉音、榊原信行CEOが25日、『abc presents RIZIN.55』追加対戦カード発表記者会見に登壇。試合への意気込みを語った。

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