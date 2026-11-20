阪急電鉄は20日、「ありがとう3300! ～昭和、平成、令和を駆け抜けた京都線のオールラウンダー」を2027年1月10日に開催すると発表した。2027年1月に引退予定の3300系を貸切列車として特別運行するイベントだという。

京都線で活躍する3300系は、大阪市営地下鉄(現・Osaka Metro)堺筋線との相互直通運転を見据えて登場し、昭和・平成・令和の3時代にわたって運行された車両。2027年1月に引退予定となったことを受け、今回のイベントが企画された。

特別運行は3300系「(C#3323)×8R」編成を使用して行われる。当日は正雀工場の教習所棟横で受付(8時30分から9時30分まで)を行い、3300系の貸切列車は大阪梅田駅や千里線にも入線。車内に往年の3300系の写真を多数展示するという。正雀車庫で車両展示会も実施する。参加者へオリジナルノベルティも進呈。正雀車庫で16時30分頃の解散を予定している。

参加申込みは抽選制で行う。阪急電鉄鉄道ファンクラブ募集枠(120名)は11月20日14時から11月27日18時まで受け付け、当選発表は12月3日18時の予定。一般募集枠(120名)は12月4日14時から12月9日18時まで受け付け、当選発表は12月15日18時の予定。いずれも1アカウント最大2名まで応募できる。ファンクラブ募集枠で落選した場合、一般枠でも応募可能。チケットぴあの専用ページで申込みを受け付ける。

参加費は2万円。18歳未満(6～17歳)は18歳以上の保護者同伴が必要(同伴者も参加費が必要)となる。18歳未満(6～17歳)は同伴の保護者も応募人数に含まれる。安全管理上の理由により、5歳以下は参加できない。受付時、当選チケットとともに代表者(または同伴の保護者)の公的証明書(運転免許証、健康保険資格確認書、マイナンバーカード、パスポート、学生証のいずれか)の提示を求める場合がある。