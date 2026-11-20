新幹線での移動中、思いがけない出会いや、予想していなかった出来事に遭遇した経験はありませんか？ 目的地へ向かういつもの時間が、ふとしたきっかけで忘れられない思い出になることもあるかもしれません。

今回、マイナビニュース会員500名を対象に、「新幹線でのレアな体験」についてアンケートを実施。新幹線を利用したことがある人の約4割が「新幹線で“激レア”だと感じた体験がある」と回答しました。寄せられたエピソードをもとに、漫画家兼イラストレーターの菅原県さんが作品化。乗車中などに起きた印象的な出来事を漫画でお届けします。

新大阪から東京へ向かう新幹線、隣に座ったのは…関西の大御所芸人!?

新幹線でのレアな体験の内容も複数回答で尋ねたところ、「車両・列車に関する体験」が35.5%、「他の乗客に関する体験」が28.0%、「車内での過ごし方に関する体験」が22.0%となりました。さまざまなエピソードの中に、あなた自身が経験したことや、いつか体験してみたい出来事はあるでしょうか？ 漫画を読みながら、ぜひ思い浮かべてみてください。