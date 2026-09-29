JR九州は29日、音楽ユニット「YOASOBI」の福岡公演に合わせ、博多発大分行の臨時列車「YOASOBI号」を11月28・29日に運転すると発表した。両日とも公演終了後の帰路で利用できる時間帯に列車を設定する。

11月28日の列車は博多駅22時54分発・大分駅1時19分着、11月29日の列車は博多駅21時44分発・大分駅0時14分着で運転。両列車とも博多～大分間で途中の福間駅、赤間駅、折尾駅、黒崎駅、戸畑駅、小倉駅、行橋駅、宇島駅、中津駅、柳ヶ浦駅、宇佐駅、杵築駅、別府駅に停車する。11月28日運転分は10月28日10時、11月29日運転分は10月29日10時から販売する。

「YOASOBI ASIA 10-CITY DOME＆STADIUM TOUR 2026-2027“超惑星”」の福岡公演は、みずほPayPayドーム福岡で開催され、11月28日は18時、11月29日は17時に開演予定。これに合わせ、JR九州は10月1日から11月30日までプレゼントキャンペーンを実施する。

キャンペーンにエントリーし、「QRチケレス」を使って「YOASOBI号」の指定席(グリーン車・普通車)に乗車した人へ、「YOASOBI×JR九州オリジナルスマホ壁紙」または「JRキューポ」100ポイントをプレゼントする。壁紙のデザインは後日発表する。

その他、対象期間中にエントリーした上で「QRチケレス」または「EXサービス」を利用した人を対象に、「YOASOBI×キューポちゃんオリジナルグッズ」を抽選で進呈する。対象期間は10月1～31日と11月1～30日の2期に分かれ、各期間150人が当選する。キャンペーンへのエントリーにはJR九州Web会員サービスへのログインが必要となる。