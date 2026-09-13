「果たして2人の間にどのようなドラマがあったのか」――13日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第18話から、新たな場面写真が公開。赤いレーザー越しに、チョッキー(オーム・タナパック)と、乃木憂助(堺雅人)のもう一つの人格・Fと思われる人物が笑顔で並ぶ、意味深な1枚となっている。

チョッキーと“F”がご機嫌な様子

写真に写る一人は、チョッキー(オーム・タナパック)。そして、その隣で屈託のない笑みを見せているのは、その表情から乃木憂助(堺雅人)のもう一つの人格・F(堺・二役)であろう人物だ。

赤いレーザーに囲まれる緊迫感のある状況とは対照的に、2人はご機嫌な様子。しかし、チョッキーと乃木／Fの間には、決して単純ではない因縁がある。

愛する新庄が銃弾に倒れたきっかけを作った乃木／F

チョッキーにとって、新庄浩太郎(竜星涼)は愛する男。その新庄が銃弾に倒れるきっかけを作ったのが乃木／Fだっただけに、チョッキーは恨みを抱いていても不思議ではない。

それにもかかわらず、今回の写真では2人そろって笑顔を浮かべている。この間に一体どのようなドラマがあったのか。

第18話では、宿敵シンシーとの戦いに向け、日本、バルカ、タイの精鋭たちが集結。それぞれに複雑な思惑や因縁を抱える者たちがどのように手を組み、戦いへ向かっていくのかにも注目だ。

【編集部MEMO】

堺雅人は、1973年10月14日生まれ、宮崎県出身。劇団「東京オレンジ」での活動を経て、ドラマ、映画、舞台で活躍。NHK大河ドラマ『新選組!』『篤姫』『真田丸』、フジテレビ系『リーガル・ハイ』シリーズ、TBS系『半沢直樹』シリーズなどで主演・主要キャストを務める。映画では『南極料理人』『鍵泥棒のメソッド』『DESTINY 鎌倉ものがたり』などに出演。『VIVANT』では乃木憂助をはじめ複数役を演じている。

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