「テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する」――13日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第18話の場面写真が公開された。ノコル(二宮和也)という最強の義弟の協力を得た乃木(堺雅人)は、黒須(松坂桃李)ら仲間の奪還へ向けて前進。しかし、テントのモニター・チョッキー(オーム・タナパック)と対面したノコルの様子に異変が見える。

二宮和也

ノコルの協力得て黒須らの奪還へ

第17話のラストでは「テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する…」と、ノコルと乃木の間に熱い“兄弟”の絆が交わされた。

最強の義弟・ノコルの協力を得た乃木は、悲願である黒須ら仲間の奪還へ向けてまい進。さらに、テントのモニターであるチョッキーも加わり、対シンシーへ向け、日本、バルカ、タイと世界を股にかけた多国籍チームが結成される。

それぞれの力を結集し、宿敵に挑むことになる乃木たち。一致団結して作戦を進めるかと思われたが、今回公開された場面写真には不穏な空気が漂っている。

チョッキーと対面するノコル、眉間にシワ

場面写真に収められているのは、白い衣装をまとったチョッキーと、その向かいに座るノコル。チョッキーを見つめるノコルは眉間にシワを寄せており、イライラしているようにも見える。

乃木たちの強力な味方として加わるはずのチョッキーと、ノコルの間に一体何が起きるのか。黒須らの奪還を目指す多国籍チームの行方とともに、第18話で明らかになる。

【編集部MEMO】

チョッキー役のオーム・タナパックは、タイ出身の俳優。OHMの愛称でも知られ、タイドラマ『I Will Knock You』などに出演している。『VIVANT』第2シーズンでは第12話から登場。新庄(竜星涼)を献身的に支える個性的なキャラクターで注目を集め、第18話を前に日本への来日も発表された。

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