13日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第18話から、宿敵・シンシーが拠点を置くコーカサス地方を担当する“別班レディ”を演じるレイヤマダが本格登場。敵地に乗り込む乃木(堺雅人)と初めて接触し、これまで伏せられていた別班員としての素性も明らかになる。

レイヤマダ

一眼レフ、ニカーブ姿…わずかな登場で存在感

レイヤマダ演じる“別班レディ”は、宿敵・シンシーが拠点を置くコーカサス地方を担当する別班員。

これまで、大きな一眼レフカメラで顔を隠すようにしながら任務を遂行する姿や、目を除く顔と頭をすっぽり覆ったニカーブ姿で登場。わずかな出演時間ながら、そのミステリアスな佇まいで存在感を放ち、視聴者の注目を集めてきた。

そして第18話では、黒須(松坂桃李)ら仲間を奪還するため敵地へ乗り込む乃木と初めて接触。これまで明かされていなかった、レイヤマダ演じる別班員の氏名や、別班としての主要勤務歴などが判明する。

ノコル、チョッキーも集結 “敵”だった面々と共同戦線

第18話は『VIVANT』第2シーズンの前半戦完結回。乃木の悲願である黒須ら仲間の奪還へ向け、物語が急展開を迎える。

乃木のもとには、ノコル(二宮和也)、チョッキー(オーム・タナパック)ら、かつて敵対していた面々が集結し、共同戦線を形成。さらに、敵地を拠点に任務を遂行してきた“別班レディ”と、その有能なエージェントたちも援軍として加わる。

それぞれ異なる立場で戦ってきた者たちが、黒須らを救うという目的のために結集。命運をかけた奪還作戦がついに始まる。

【編集部MEMO】

レイヤマダは、東京生まれのシンガーソングライター。2013年にデビューし、これまでにアルバム3枚、シングル1枚をリリース。2018年には阿木燿子氏プロデュース・作詞、宇崎竜童氏音楽監督・作曲による舞台『Ay曽根崎心中』で、お初の歌役を務めた。『VIVANT』が地上波ドラマ初出演で、第15話からコーカサス地方を担当する別班員役として登場している。

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