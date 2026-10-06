北山宏光、10日間しかない恋愛旅なら初日からガンガンアプローチ　しかし萩原聖人の“ごもっともな意見”を聞き…

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜 ※初回のみ深夜25:15〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

北山宏光

10日間しか相手にアプローチできないとしたら、北山宏光はどうする?

会見では、グアムで恋愛の旅に参加するとしたらどのような行動に出るのか、キャスト陣が究極の2択に答える企画を実施。「10日間しか相手にアプローチできないとしたら?」という質問では、「A：初日からガンガンアプローチする」「B：じっくり時間をかける」という選択肢が用意された。

ここで「A」を選んだ北山は、その理由について「10日間しかないんですよね? 10日間でじっくりも何もないなと思って」「10日間しかないんだったら、これしかないかな」と説明。一方、「B」を選択した萩原は「10日間の後が大事なんで。その10日間で頑張って、焦って結ばれて、すぐ別れたら何の意味もないですよ」と持論を語ると、進行を務めた神野裕アナウンサーも思わず「ごもっとすぎて……(笑)」と感嘆の声を漏らした。

萩原聖人の言葉を聞いた北山宏光は…

その後、「10日間でライバルと同じ人を好きになったら?」という質問で、「A：手段を選ばずに奪いに行く」「B：様子を見つつ、相手の気持ちを優先する」という2択が用意されると、 北山は「B」を選び、「数分前に僕も学んで。萩原さんが『10日間の後が大事だ』っておっしゃってたんで」とコメント。

続けて、「だから10日後にもう1回ちゃんとアプローチすればいいか、みたいな」「ちゃんと時間を(かけて)。様子をまず見て」と話すと、共演者たちから「学ぶの早いですね!」と笑いが起こっていた。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う2人は現れるのか――。