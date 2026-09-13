かつて敵対していた別班とテントが手を結ぶ――13日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)第18話から、乃木憂助(堺雅人)とノコル(二宮和也)が並び立つ場面写真が公開された。

公開された写真には、大きなテントマークを背負い、胸を張る乃木とノコルの姿が。ノゴーン・ベキ(役所広司)の息子である2人が、宿敵・シンシーに捕らえられた黒須(松坂桃李)ら仲間の奪還に挑む。

第18話では、別班とテントという、かつて敵対していた組織同士がついに手を結ぶ。

目指すのは、難攻不落といわれる“シャキ城”の攻略。その先には、シンシーの責任者・樊林杏(ハン リンシン／宮下今日子)、そして野崎(阿部寛)の手の内を知る劉銘軒(リュウ ミンシュエン／堺雅人・三役)が待ち受ける。

そして今回の作戦で掲げられる目的は「全員生還!!」。

乃木とノコルは、捕らえられた黒須らを無事に救い出すことができるのか。別班奪還作戦が、いよいよ開始される。

【編集部MEMO】

堺雅人は、1973年10月14日生まれ、宮崎県出身。劇団「東京オレンジ」での活動を経て、ドラマ、映画、舞台で活躍。NHK大河ドラマ『新選組!』『篤姫』『真田丸』、フジテレビ系『リーガル・ハイ』シリーズ、TBS系『半沢直樹』シリーズなどで主演・主要キャストを務める。映画では『南極料理人』『鍵泥棒のメソッド』『DESTINY 鎌倉ものがたり』などに出演。『VIVANT』では乃木憂助をはじめ複数役を演じている。

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