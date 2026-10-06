俳優の坂口健太郎が、きょう6日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)に出演。番組初となる海外ロケに電撃参戦する。

今回の舞台は“グルメの宝庫”台湾。オダウエダの植田紫帆が1人で挑む「台湾女子1人バックパック旅」としてスタートし、日本でもおなじみのチェーン店が台湾で展開する限定メニューを、1泊2日でいくつ制覇できるのかを検証する。

坂口健太郎、台湾ロケにサプライズ登場

調査対象となるのは、「松屋」「丸亀製麺」「ミスタードーナツ」「マクドナルド」「ケンタッキーフライドチキン」「ファミリーマート」「鳥貴族」の7チェーン。日本では味わえない“台湾限定メニュー”を求め、植田が現地を巡っていく。

そんなロケに、スペシャルサプライズゲストとして坂口が電撃参戦。植田とともにミスタードーナツ、マクドナルド、ケンタッキーフライドチキンを訪れ、台湾限定グルメをシェアしながら味わう。

ミスタードーナツには“ポン・デ・リングだらけ”の光景が広がり、マクドナルドには日本では見慣れないバーガー、ケンタッキーフライドチキンにはお粥が登場するなど、各チェーンの意外な限定メニューが続々登場する。

さらに坂口は、同日21時にスタートする主演ドラマ『kiDnap GAME』の番宣をかけたゲームにも挑戦。和やかなグルメ旅だけではなく、真剣勝負を繰り広げる姿も見せる。

坂口健太郎「日本から離れて楽しい時間を紹介できた!」

海外ロケを終えた坂口は「とても現場感があり、みんなで楽しく汗をかきながら撮影をしている感じがして、すごく楽しい時間でした! 植田さん、信子さん、スタッフの皆さんありがとうございました!」と振り返る。

見どころについても、「台湾にだけしかない食べ物もそうですが、夜市に行ったり、日本から離れて楽しい時間を紹介できたと思います。面白い絡みもぜひご覧ください」とアピールした。

ロケ2日目には、同番組の女子旅企画でもおなじみの信子(ぱーてぃーちゃん)が合流。植田、坂口、信子による台湾旅がさらに盛り上がっていく。

スタジオでは、『kiDnap GAME』から岡崎紗絵がゲスト出演する。

【編集部MEMO】

坂口健太郎は、1991年7月11日生まれ、東京都出身。俳優。ドラマ『Dr.チョコレート』『CODE―願いの代償―』、Netflixシリーズ『さよならのつづき』などに出演。2026年には映画『私はあなたを知らない、』で主演を務め、10月期のフジテレビ系ドラマ『kiDnap GAME』でも主人公・新出敏郎を演じる。

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