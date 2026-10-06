石川恋、北山宏光との共演シーンでひそかにやっていたこと　北山は記者会見で初めてその事実を知る「なんだよ! どおりで重いと思ったよ(笑)!」

テレ東のドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』(10月7日スタート 毎週水曜日25:00〜 ※初回のみ深夜25:15〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、北山宏光、吉谷彩子、石川恋、雛形あきこ、少路勇介、佳久創、萩原聖人らが登壇した。

北山宏光

石川恋が北山宏光とカヤックに乗るシーンでひそかにやっていたこと

会見では、グアムでの撮影中に印象に残ったエピソードや、大変だったことについてトークを展開。ここで石川は、作中で北山とカヤックに乗るシーンを挙げ、「どんどんカヤックが流れていっちゃうんですけど、私は北山さんと乗ってて。そのスタート地点まで逆行して、自分たちで漕いで戻っていかなきゃいけなくて」と回顧する。

続けて、「何時間も、ほぼ川の上でやってて、中でちょっと疲れてきちゃって。北山さん、すごく操作が上手なので、北山さんに任せて、(声だけ出して)漕いでるフリして(笑)」と明かすと、北山から「なんだよ! どおりで重いと思ったよ(笑)!」とツッコミが。

進行を務めた神野裕アナウンサーから「その時は北山さんにはバレずに済んだんですか?」と尋ねられ、北山が「バレてなかった」「だから俺も疲れてきてたのかなと、今の今まで思ってた」と驚いた表情を浮かべると、石川は「お世話になりました」と、改めて感謝を伝えていた。

ドラマ『私があなたといる理由2〜グアムを訪れた8人の男女の10日間〜』あらすじ

マッチングアプリのキャンペーンに当選した、30代から50代の「結婚」に見放された男女8人。初対面の相手と過ごす、グアムでの10日間の旅を通し、彼らはお互いの事情や、自分自身と向き合いながら本物の愛を模索していく。果たして、最後に永遠の愛を誓い合う 2 人は現れるのか――。