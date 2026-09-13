「“好きな子いないの? ”と聞くと……」アイドルグループ・M!LKの山中柔太朗の“母親”が、幼少期のほっこりエピソードを告白した――。

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山中柔太朗の幼少期を母が告白「段差があると私を心配して振り向き……」

4日に更新されたYouTubeチャンネル『M!LK』では、「M!LKママからのタレコミ発表会!」と題した動画を公開。メンバーの母親からの“タレコミ”を次々と発表するなか、山中の母親は、息子・柔太朗を「思いやりやさしさ王子」とベタ褒め。さらに、「おとなしい子だったので、人前で歌って踊ってるのが、今でもたまに不思議になる」と秘めた思いを明かし、山中自身も「自分からつかみ取るタイプじゃなかったから。ほんとラッキーだなと思う」としみじみ語った。

また、「世に出ていない話」になると、母親は、「幼稚園のころから、段差があると私を心配して振り向き、手を差し出してくれた」「“好きな子いないの? ”と聞くと、“ママだよ”と喜ばせるところが、根っからのモテ気質だな～と親バカながら思っていた」と告白。佐野勇斗が、「そういうこと言わなそう」と驚くと、山中は、「覚えてない、覚えてない」と照れ笑い。幼少期のほっこりエピソードに、メンバーたちは、「かわいいね～!」と思わず声を上げていた。

ファンからは、「小さい時からスペシャルアイドル王子様すぎてるし、超素敵……」「喜ばせるのが好きって根っこがアイドルすぎる」「柔ちゃんどこまで王子様なの?」「幼少期から王子さまで可愛すぎる」「段差があって振り返ってくれる男子がいるのですか?」「“喜ばせる”と受けているお母さんがもう優しすぎる」「キャッチコピーもう本当に柔ちゃんそのまんますぎて」「本当に優しい人なんだな」など、感嘆の声が寄せられている。

【編集部MEMO】
M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。2014年11月に結成され、音楽活動のみならずメンバーそれぞれがドラマ、映画、舞台、モデルなど幅広い分野で活躍中。公式YouTubeチャンネル『M!LK』のチャンネル登録者数は、165万人を突破している

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