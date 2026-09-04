「“寝れてる? 大丈夫? ”っていう心配を……」アイドルグループ・M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)と吉田仁人が、応援してくれるファンへの思いを明かした――。

塩崎太智

「全然寝てるねん(笑)」特典会のファンからの“心配”に本音――

8月31日に更新された塩崎と吉田のYouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』では、近況についてトーク。塩崎が、「最近ありがたいことが多いじゃない?」とつぶやくと、吉田も、「自分たちの手の届かない場所で話題にしてもらったりすると、もはやありがたいでしか表現できなくなる」と共感。世間で注目されることが増え、人気を実感しながらも、塩崎は「“すごいね! ”って言ってもらうけど、別に俺らがすごいわけじゃないんだよな。賞を獲ったのも、“すごいね! ”って言われるけど、俺らがすごいわけじゃない」と謙虚に語った。

また、ライブ活動やメディア出演で多忙を極めるM!LK。塩崎は「番組を観るために起きててくれたりとか。本当にみなさんのほうが寝れてないと思うの」とファンを心配し、「僕、全然寝てるねん(笑)」とぶっちゃけ。「上手にスケジュールをやってくれてるから」と睡眠時間は確保されていると強調し、「“寝れてる? 大丈夫? ”っていう心配を、特典会のその1回のときとかに、会話の内容に使ってもらうのがもったいなくて……」と吐露。改めて、ファンに向け、「本当に全然元気だから」と伝えると、吉田も、「元気じゃないときは、単に僕らの体調管理不足です」と重ねていた。

ファンからは、「なんかもう2人ともいい子すぎて涙でちゃう」「優しいな。本当にいい子」「アイドル側がこんな風に思ってくれて、言葉にしてくれるだけでオタクは嬉しいんだよな。毎日健やかでいてください」「こちらもM!LKに対して“ありがたい”と“健康でいて”以外ないんだよなぁ」「タレントさん側がこんなこと言ってくれるのほんとに、、なんて優しいの、、オタクは泣いています」など、2人のやさしい気遣いに感動する声が上がっている。