M!LKの塩崎太智(※崎はたつさき)が26日、都内で行われたマクドナルドの新商品発表イベントに、＝LOVEの佐々木舞香とともに登壇。新商品の試食を懸けたジェスチャーゲームに挑戦し、会場を盛り上げた。

ジェスチャーゲームにダンスに食リポ 持ち前の明るさでイベントを盛り上げる

この日のイベントでは塩崎と佐々木が新商品の試食をかけてジェスチャーゲームで対決。ゲーム開始前から塩崎は「ジェスチャーはもうめちゃくちゃ得意」と自信満々の様子で「日頃ジェスチャーで人と会話してる。動きでしか会話していない(笑)」と盛り上げた。

第1問では、塩崎がジェスチャーする側となり、「チーズチーズ倍月見」を表現。17時から販売される商品ということで、時間を示す動きから、マクドナルドを見つけ、注文して食べるまでを全身で熱演した。

しかし、佐々木の答えは「夕方5時にマックに来たよ」。惜しくも正解とはならず、塩崎は「これだけじゃわからないかなと思って、マクドナルドを見つけて、それを頼んで、それを食べるってやればわかるかなと思ったんですけど、ちょっと無駄でしたね(笑)」と振り返った。

続く佐々木のジェスチャーでも、塩崎は「おもち」という正解を導き出せず、「長ひげ?」とまさかの回答。結局2人そろって不正解となったが、最後はスペシャルチャンスとして2人で「月見」を表現し、かわいらしいダンスを披露した。会場から拍手が送られると、塩崎は「僕たち食べていいですか!?」と鬼気迫る表情で訴えかけ、無事に試食の権利を獲得した。

その後、報道陣にも試食が振る舞われることが告げられると、塩崎はすかさず「いやいやいや! 皆さんもジェスチャーゲームしなきゃ! 食べたらダメですよ! ジェスチャーゲームしてくださいよ(笑)」と呼びかけ。自分たちだけがゲームに挑戦したままでは済ませない様子で笑いを誘った。

念願の試食では、新商品の「炙り牛すき焼き風月見」を頬張り、「めちゃくちゃおいしいです! この炙り牛の香ばしさがすごい口の中にバーッて広がって」と感激。「ボリューミーで食べ応えもめちゃくちゃありますし、なのになんか優しくて、包み込まれるような……おいしいです、これぇ!!」と魅力を熱弁し、最後まで持ち前の明るさでイベントを盛り上げていた。

お題は「チーズチーズ倍月見」

マクドナルドを発見して…

レジで注文

バーガーを手に取り…

パクリ

おいしさも表現

佐々木舞香の惜しい答えにこの表情

不正解の判定に悔しさをにじませる

目隠しは“見ざる”スタイルの塩崎太智

試食ゲットのために入念な打ち合わせ

月見ダンスを披露

