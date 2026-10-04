俳優の高橋由美子が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【高橋由美子の華麗なる同級生秘話!】稲垣吾郎と2人で帰った放課後! 光GENJIが空港で途中離脱する修学旅行とは? 夏川りみの紅白『涙そうそう』に同級生全員が号泣!」に出演。堀越高校時代の修学旅行について振り返った。

高橋由美子

高橋由美子が振り返る堀越高校の修学旅行

高校時代の修学旅行について、高橋は行き先が北海道だったと回想。バス5〜6台で北海道を一周するというもので、期間は1週間に及んだという。これには片桐仁も「毎日ホテル変わるみたいな感じで?」「すげーな!」と驚きを隠せない。

そして、芸能活動で忙しい生徒について、高橋は「空港、空港で出入りがある」と説明。「行く場所、行く場所で、みんな徐々に……光GENJIは忙しいから、こっからここまでで、ここからタクシーで空港へ行ってとか」と振り返った。

また、芸能コースの修学旅行先が北海道だった一方、ほかのコースではオーストラリアやアメリカなども選べたという。その理由について、スタッフが「芸能人が出入りがあるから北海道」と納得の声を上げると、高橋は「そうなんです」とうなずき、「海外だったら行ったら帰ってこられないから」と説明。片桐は「よくできてる修学旅行だな」と感心していた。