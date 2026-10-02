俳優の羽田美智子が、自身のYouTubeチャンネル『羽田美智子のChange of Life』を更新。普段から料理をするという羽田が「自分のご飯に飽きちゃう」と率直な本音を明かした。

羽田美智子

羽田美智子が買ってよかったお気に入りグッズとは

この日は、飲食店を運営し、家族や店のスタッフら4、5人分の食事を朝・昼・晩と日々作っているという59歳の視聴者からのお便りを紹介。料理が好きで長年続けてきたものの、最近は「このままでは料理が嫌いになりそう」と感じ、便利な調理家電が気になっているという相談が寄せられた。

これに羽田は「楽をしていいと思いますし、今の機械ってすごいでしょう?」と共感。自身も調理器具をそろえることが好きだそうで、購入して便利だったものとしてブレンダーを挙げた。

ブレンダーはスープを作る際に使うほか、ミックスナッツを細かくしてサラダにのせたり、ドレッシングやソースを作ったりするときにも活躍しているという。「1台で何もしてくれるから、あれは買ってよかったなと思って」とお気に入りぶりを語った。

一方、日頃から料理をしているからこその本音も。羽田は「私も今すごい(料理を)している」と自身の料理事情に触れ、「外食もしたくなるし、たまには人が作ったご飯が食べたくなる」と告白した。

その理由については、「自分のご飯に飽きちゃうっていうか……“またこれか“と自分で思っちゃう」「レパートリーもなかなか増えない」と、料理を続けるなかで感じる悩みを明かした。