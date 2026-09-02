「ええやつや……」M!LKの曽野舜太が、自身のYouTubeチャンネル「I'm 曽野舜太」を更新。気象予報士試験当日の様子を公開し、妹から贈られた手紙や、受験を通して感じた周囲への感謝を語った。

曽野舜太

気象予報士試験の当日に妹から直筆の手紙

気象予報士試験の合格を目指し、芸能活動と両立して勉強を進めてきた曽野。いよいよ迎えた試験当日の朝、緊張であまり眠れなかったといいつつ朝食を終えると、同居している妹・グラちゃんからの手紙を発見した。

そこには「舜ちゃん、おはよう。今まで本当におつかれさまだね。舜ちゃんの一生懸命に勉強している姿を見て、尊敬しています。何も支えてあげられなくてごめんね。応援してる!! 頑張ってね!!」と、試験に挑む兄へのメッセージが。

手紙を読み終えた曽野は、「あいつ、そういうとこあんねんな。ええやつや……」と感激。「めちゃくちゃ支えてもらってるよ。家事、洗濯、洗い物、掃除、全部やってくれてるやん。ほんまにここまで支えられた」と、勉強に励む中で妹に生活面を支えてもらっていたことを明かした。

さらに、「ありがとうね、グラちゃん。こういうのもしてくれんの温かい人やな」としみじみ。出発前には妹のもとを訪れ、「グラちゃん、ありがとう。手紙見た」「じゃあね、ありがとう。行ってくる」と直接感謝を伝え、試験会場へ向かった。

試験終了後には、今回の挑戦を支えてくれた周囲の協力にも言及。「この(試験を)受けるって言ってから、みんなに応援されてることを感じて」と切り出し、「メンバーもそうやし、スタッフさんもそうやし、ファンのみんなもそうやし……こんなに応援されてんねやっていうのがすごい嬉しくて」と率直な思いを吐露。

また、ファンから寄せられた応援メッセージにも励まされたそう。「しゅんちゃんなら大丈夫やよ」という言葉だけでなく、神社へお参りに行ったり、絵馬を書いたりして応援してくれたファンもいたという。「人のためにそんなのできるって、まずそもそもめちゃくちゃすごいし」と感激した曽野は、「こんなことを言うのもどうかと思うんやけど、なんか『愛されてるな』っていうのをものすごく感じた、今回の受験勉強でした」と振り返り、「ありがとう。ほんまに応援してくれて」と改めて感謝を伝えていた。

ファンからは、「素敵な兄妹すぎて心温まりました」「グラちゃんもお兄ちゃんのために手紙書いたりして本当にいい家庭で育ったんだなってことが伝わる」「仲良し兄妹素晴らしい」「お兄ちゃんに素直に頑張ってって応援できるのって凄い」と曽野兄妹の絆に感動の声が多く寄せられていた。