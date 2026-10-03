元プロ野球選手で野球解説者の西山秀二氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「佐々岡さん&西山さんのカープ黄金期コンビが登場! 新井監督をどう見る!? カープ黄金期の知られざるエピソードまで!」に出演。広島入団当初の新井貴浩氏について振り返った。

  • 『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

    『ダグアウト!!!』場面カット　=BS10提供

西山秀二氏が語る新井貴浩氏の入団当初

ドラフト6位で広島に入団し、その後、本塁打王を獲得するまでになった新井氏。その新井氏について、西山氏は「練習はね、本当によくしたっていうよりも、させられてました」と振り返る。

入団当初は朝から晩まで練習をさせられていたといい、西山氏の印象としては、当時の新井氏は「これはプロ野球選手じゃないよなっていうレベルだった」「よくぞプロ野球入れたなって」というもの。しかし、練習を続けるうちに「どんどんどんどん力つけてきた」そうで、西山氏は「プロ野球入ってあれだけ伸びた選手ってまずいない」と評価。

「プロ野球入ってきた時、ある程度みんなレベルってそこそこのレベルにいるんですよ」とした上で、新井氏については「彼は本当の底辺から、一番上のところまで来たから、その伸び率っていうのはすごいですよ」と称賛した。

さらに、「本当に打てない、守れない、投げれない。それで体だけは本当に丈夫だった」と回顧。現役晩年の新井氏にインタビューした際には、本人も当時の練習について「今思えば、やらされる練習もそれなりに身にはなりますね」「一つもやりたいと思ってやってはいなかったですけど、無理やりやらされてでも、こうやって振り返ればためにはなりました」と話していたという。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

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