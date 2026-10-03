元プロ野球選手で野球解説者の西山秀二氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「佐々岡さん&西山さんのカープ黄金期コンビが登場! 新井監督をどう見る!? カープ黄金期の知られざるエピソードまで!」に出演。広島入団当初の新井貴浩氏について振り返った。

西山秀二氏が語る新井貴浩氏の入団当初

ドラフト6位で広島に入団し、その後、本塁打王を獲得するまでになった新井氏。その新井氏について、西山氏は「練習はね、本当によくしたっていうよりも、させられてました」と振り返る。

入団当初は朝から晩まで練習をさせられていたといい、西山氏の印象としては、当時の新井氏は「これはプロ野球選手じゃないよなっていうレベルだった」「よくぞプロ野球入れたなって」というもの。しかし、練習を続けるうちに「どんどんどんどん力つけてきた」そうで、西山氏は「プロ野球入ってあれだけ伸びた選手ってまずいない」と評価。

「プロ野球入ってきた時、ある程度みんなレベルってそこそこのレベルにいるんですよ」とした上で、新井氏については「彼は本当の底辺から、一番上のところまで来たから、その伸び率っていうのはすごいですよ」と称賛した。

さらに、「本当に打てない、守れない、投げれない。それで体だけは本当に丈夫だった」と回顧。現役晩年の新井氏にインタビューした際には、本人も当時の練習について「今思えば、やらされる練習もそれなりに身にはなりますね」「一つもやりたいと思ってやってはいなかったですけど、無理やりやらされてでも、こうやって振り返ればためにはなりました」と話していたという。