「俺らって世間からどう思われてるんだろう?」アイドルグループ・M!LKの山中柔太朗と曽野舜太が、メンバーのギャップについて語った――。

山中柔太朗

山中柔太朗、自身の正体を知らない人とゲーム中に“うれしい出来事”

2018年8月28日にグループに加入した山中と曽野。“8周年”記念日の先月28日に更新されたYouTubeチャンネル『M!LK』では、2人でジンギスカンを食べる様子が公開された。

ジンギスカンを堪能しながら「俺らって世間からどう思われてるんだろう?」と切り出した山中は、「俺らは、(メンバーを)“この人はこういう人”ってわかるじゃん。もう10年ぐらいいるからさ。そこと一番ギャップある人って誰なんだろうな」「俺らは意外と素だから。ギャップはないと思ってるけど……」と世間のイメージが気になっていると明かした。

すると、曽野に「柔なんじゃない?」とツッコまれ、「俺か!?」と苦笑い。曽野が「いわゆるクールな“カッコいい”“国宝級”みたいなイメージだけど……YouTubeをのぞいたら、“なんやコイツ”みたいな(笑)」とジョーク交じりに語ると、山中は、「なるほどね～」と納得の表情を見せた。

今年6月に個人チャンネルを開設したばかりの山中だが、「だから、YouTubeはじめたじゃん。“いい子たち”っていうイメージがもしかしたらあるのかなと思って……。まあ、いい子だよ。俺らは(笑)」と笑いながら語った。

また、“最近うれしかったこと”が話題になると、山中は、ある出来事を回想。地元の友人とゲームをしていると、友人のいとこだという高校生も加わったそうで、「俺を何者か知らない。同級生も言ってないらしくて」としながら、「その子が、“マジぎゅんぎゅんぎゅん”って歌っててさ」「本当に知らなくて。高校生が口ずさんでくれてた」と大感激。思いがけない出来事に、「うれしいよ。普通に“マジぎゅんぎゅんぎゅん”って歌ってんのよ。すごいよね」としみじみ感じ入っていた。

ファンからは、「8周年おめでとうございます!!」「やわしゅんM!LKに入ってくれてマジでありがとう」「M!LKに2人が加入したのはほんとに運命だよね」「やわしゅんの加入日をずっと大切にしてくれるM!LK運営に爆裂感謝」「アイドルという道を選んでくれて、M!LKを選んでくれて、本当にありがとう」「2人きりだと仲良い同級生に見えるの微笑ましすぎる」「ほわほわしてる二人の空気感たまらん」など、多数の反響が寄せられている。