6日に放送されたTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第17話で、目を除く顔と頭をすっぽりと覆うニカーブ姿で登場した別班員。「これは誰?」「もしかして薫さん?」などネットでは様々な憶測が飛び交った。

その正体とは...?

第17話で、ニカーブ姿で登場。仲間が囚われているシャキ城内の情報を収集するなど、“別班”の協力者として暗躍した。

彼女がもたらした情報をきっかけに、主人公・乃木憂助(堺雅人)が悲願としていた黒須(松坂桃李)ら仲間の奪還に向けて状況は大きく前進。物語はいよいよ敵地へと舞台を移し、本格的な“別班救出作戦”へと突入する。

その人物とは、コーカサス地方担当の“別班レディ”として登場するレイヤマダだ。

レイヤマダ

レイヤマダは8月23日放送の第15話で初登場。顔が隠れるほど大きな一眼レフカメラを構えた姿で現れ、セリフがほとんどないにもかかわらず強烈な存在感を放った。放送後、SNSでは「圧倒的な美人」「カッコイイ」「シゴデキ感がすごい」「セリフもないのになぜか有能さが伝わる」といった声が相次ぎ話題となっていた。

13日放送の第18話では、乃木と行動を共にするレイヤマダのさらなる活躍にも期待が高まる。一方で、かつての宿敵であり、最強の義弟・ノコル(二宮和也)らの協力を得ながら、樊林杏(ハン・リンシン/宮下今日子)率いる組織、そして劉銘軒(リュウ・ミンシュエン/堺雅人・三役)を擁する“最凶”の敵・シンシーとの激突も描かれる見込みだ。

“別班レディ”レイヤマダが救出作戦のキーパーソンとなるのか。乃木たちの運命を左右する戦いの行方から目が離せない。

【編集部MEMO】

レイヤマダは幅広い音楽ジャンルに精通するシンガーソングライターとして活動しており、本作が地上波ドラマ初出演。初挑戦ながら、物語の重要なポジションである別班員役を担う。

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