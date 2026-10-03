俳優の石原さとみと芳根京子が3日、東京・台場のフジテレビで行われた秋ドラマ合同イベント「FUJI DRAMA COLORS 2026 AUTUMN」に登壇。共演者やスタッフから撮影現場での素顔を明かされ、「恥ずかしい」と照れる場面があった。

石原さとみ (C)フジテレビ

イベントでは、10月期ドラマの出演者やスタッフから寄せられたタレコミを紹介するコーナーを実施。7日スタートの『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)に主演する石原には、共演する河合優実から、撮影の合間にとヨガをしているというタレコミが寄せられた。

ヨガ動画を見ながら、昼食や夕食の後、眠くなるタイミングにみんなで実践しているのだそう。「ちょっとヨガタイムだね」と座ったままできる動きを取り入れ、撮影に備えているという。

すると会場では、その“ヨガタイム”を収めた動画まで公開されることに。石原は「え、こんな大げさなものじゃないですよ」と動揺し、映像が流れ始めると「流すんですか? これ。ちょっと、もういいですよ!」と照れ笑い。無言で呼吸を整えながらヨガをする自身の姿を見て、「すごい恥ずかしい。何ですかこれ」と赤面していた。

芳根京子 (C)フジテレビ

一方、15日スタートの『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22:00～)に主演する芳根には、平野眞監督から“謎の芸”についてのタレコミが。

銭湯での入浴シーンを撮影するため脱衣所で準備していた際、芳根は頭に手ぬぐいを載せ、腰ほどの高さのロッカーからデコルテだけをのぞかせて、「ほら、お風呂に入ってるみたいでしょ?」とスタッフたちに披露して回っていたという。

それを受けた芳根は「これ、こんなちゃんとした場所で説明する話じゃないんです。本当に」と大慌て。「お恥ずかしいんですけど…」と前置きしながら、お風呂のシーンではチューブトップのような衣装の上からパーカーを羽織っていたため、ちょうどいい高さのロッカーを使うと、本当に入浴しているように見えたのだと事情を説明した。

撮影現場にいた本田響矢もこの“芸”を目撃しており、男湯で撮影を待っていると遠くから「見て見て」と声が聞こえ、「お風呂入ってるみたいでしょ?」と楽しそうに見せる芳根の姿を確認したという。

石原はヨガ動画、芳根は渾身の“お風呂芸”。本人たちにとっては思わぬ暴露となったが、撮影現場の和やかな雰囲気が伝わるタレコミに会場は笑いに包まれていた。