「日本でお会いしましょう!」――。TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)でチョッキー役を演じるタイ出身の俳優、Tanapak Jongjaiphar(タナパック・ジョンジャイパー/愛称・OHM)の来日が決定したことが9日、本人のSNSで発表された。

OHM

OHMが演じるチョッキーは、第12話から登場したタイの実業家。お尻をフリフリするような個性的な言動とコミカルなキャラクターで視聴者の人気を集め、「VIVANTのヒロイン」とも呼ばれる存在となった。

劇中では、新庄(竜星涼)に強い思いを寄せ、タイに潜伏する新庄に住まいを提供。好物の納豆を毎日用意するなど献身的に支え続けた。第14話では、銃弾に倒れた新庄に向けて悲痛な叫びを上げるシーンが話題となり、多くの視聴者の涙を誘った。

その後、チョッキーの再登場を望む声が上がる中、今週放送の第18話予告映像では、ノコル(二宮和也)と対面すると思われる後ろ姿が映し出され、SNS上では「チョッキー再登場」が注目を集めていた。

今回の発表によると、OHMはかねてから希望していた来日を果たし、日本滞在中は『VIVANT』のプロモーション活動を行う予定だという。

あわせて公開された動画メッセージでは、日本のファンに向けて「日本のファンの皆さん、こんにちは! 『VIVANT』でチョッキー役を演じるオーム・パナタックです!」とあいさつ。さらに「この9月に日本へ行って、日本のファンの皆さんに会えるという素晴らしいニュースを聞きました。本当にワクワクしていますし、幸せな気持ちでいっぱいです。この時を心から楽しみにしています!」と喜びを語り、最後に「日本でお会いしましょう!」とメッセージを送った。













【編集部MEMO】

チョッキー役を演じるタナパック・ジョンジャイパーは、タイの俳優。OHM（オーム）というニックネームで知られ、タイドラマ『I Will Knock You』に出演し、タイのエンタメファンの間ではおなじみの俳優として活躍している。

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