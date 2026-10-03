俳優の渡部篤郎が3日、東京・台場のフジテレビで行われた秋ドラマ合同イベント「FUJI DRAMA COLORS 2026 AUTUMN」に登壇。7日にスタートする同局系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)で共演する石原さとみから、意外な“アイドル通”ぶりを明かされた。

イベントでは、共演者やスタッフが登壇者の撮影現場での素顔を明かすタレコミコーナーを実施。渡部については、スタッフから「アイドルグループにもとても詳しいです。現場で石原さとみさんに最近のアイドルグループ事情をレクチャーしている時間がありました」という情報が寄せられた。

石原は「すっごい詳しいんですよ」と絶賛するが、渡部はすかさず「詳しいっていうのは、ちょっとおかしい」と訂正。「娘が詳しくて一緒に見てるから、それで知ってしまうんですよ」「僕が詳しいとなるとさ、ちょっと変じゃない?」「自ら詳しいわけじゃないです」と、畳みかけるように強調して笑いを誘った。

一方、今作に出演する川西拓実が所属するJO1については、石原から渡部にレクチャーしてあげたそうで、撮影現場では互いに情報交換が行われていることも明かされた。

ちなみに石原によると、渡部はフジテレビのバラエティ番組をよく見ているとのこと。石原が「番宣があるので、本当にありがとうございます」と渡部に代わって感謝すると、司会の佐野瑞樹アナも「本当にありがとうございます」と感謝し返していた。