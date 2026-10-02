JOYSOUNDとシアーミュージックによるコラボイベント「チャンネル登録者95万人! 有名ボイトレスクールからの挑戦状」が、9日からスタートする。優勝者には賞金100万円と、1年間無料のボイストレーニング受講権が贈られる。

全国でボイストレーニングスクールを展開するシアーミュージックとJOYSOUNDが、歌を愛する人に向けて実施するオーディション企画。一次審査では、JOYSOUNDの最新機種「JOYSOUND X1」に搭載された「採点イベントDX」を活用し、全国のカラオケルームから参加できる。

好きな曲を歌って「95点以上」で一次審査通過

一次審査の参加者は、「JOYSOUND X1」導入店舗で「採点イベントDX」を起動し、「分析採点AI＋」で好きな楽曲を歌唱。95点以上を獲得し、画面に表示されるQRコードから申請すると一次審査通過となる。

審査期間は9日から29日までで、各日11時から23時まで実施。一次審査の申請日に応じて、二次審査の案内メールが順次送られる。

二次審査は歌唱動画による審査で、シアーミュージックのボイストレーナーが歌唱力をチェック。応募する楽曲や演奏形式は自由で、カラオケ、弾き語り、アカペラなどで挑戦できる。

動画は1人で歌唱したものに限り、音声編集やピッチ補正などは禁止。顔から腰までが映るよう撮影し、YouTubeに限定公開でアップロードして応募する。

最終審査にしらスタ 優勝者に賞金100万円

最終審査は12月3日、東京・新宿シアターマーキュリーで開催。生歌唱で審査を行い、その模様は後日、シアーミュージック公式YouTubeで公開される予定だ。

特別審査員には、ボイストレーナー、YouTuberとして活動するしらスタと、シアーミュージックライブ代表のRiaiが参加する。

最終審査で優勝すると、賞金100万円に加え、月4回・1年間のボイストレーニングを無料で受講できる権利を獲得。JOYSOUNDとシアーミュージックは「あなたの歌声で、100万円と未来の歌声を掴み取りませんか?」と参加を呼びかけている。