お笑いフェスティバル「YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2026』」が12月30日、東京ガーデンシアターにて開催される。

中川家、海原やすよ ともこら豪華芸人34組の出演が決定

2020年からスタートした『DAIBAKUSHOW』は、今年で7回目の開催。今年も、今話題の強力な若手芸人からベテラン芸人まで勢揃いし、最高のネタステージを届ける。

第一弾の出演者として、中川家、海原やすよ ともこ、アインシュタイン、囲碁将棋、今井らいぱち、エバース、蛙亭、ガクテンソク、かまいたち、銀シャリ、金属バット、空気階段、ぐろう、さや香、ジェラードン、霜降り明星、ゼロカラン、タカアンドトシ、滝音、たくろう、例えば炎、チョコレートプラネット、トット、ドンデコルテ、ななまがり、ニッポンの社長、ニューヨーク、NON STYLE、マユリカ、ミキ、見取り図、ミルクボーイ、ヨネダ2000、ロングコートダディなど豪華芸人34組が決定した。