お笑いフェスティバル「YOSHIMOTO presents 『DAIBAKUSHOW 2026』」が12月30日、東京ガーデンシアターにて開催される。

『DAIBAKUSHOW 2026』

『DAIBAKUSHOW 2026』

中川家、海原やすよ ともこら豪華芸人34組の出演が決定

2020年からスタートした『DAIBAKUSHOW』は、今年で7回目の開催。今年も、今話題の強力な若手芸人からベテラン芸人まで勢揃いし、最高のネタステージを届ける。

第一弾の出演者として、中川家、海原やすよ ともこ、アインシュタイン、囲碁将棋、今井らいぱち、エバース、蛙亭、ガクテンソク、かまいたち、銀シャリ、金属バット、空気階段、ぐろう、さや香、ジェラードン、霜降り明星、ゼロカラン、タカアンドトシ、滝音、たくろう、例えば炎、チョコレートプラネット、トット、ドンデコルテ、ななまがり、ニッポンの社長、ニューヨーク、NON STYLE、マユリカ、ミキ、見取り図、ミルクボーイ、ヨネダ2000、ロングコートダディなど豪華芸人34組が決定した。

【編集部MEMO】
2部構成で各回約30組、合計約60組のステージネタを届ける『DAIBAKUSHOW』。第一部 開場9:00／開演10:00／終演14:30を予定、第二部 開場15:30／開演16:30／終演21:00を予定。チケットは10月3日(11:00〜)よりFANYチケットにて最速先行受付を開始。今後も出演者含む追加情報を随時発表予定。

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