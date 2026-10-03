「バンドをクビになるんじゃないかと…」かりゆし58前川が最近やらかした大失敗とは？ 最新アルバム『結縁音』制作秘話も

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。9月26日（土）の放送には、かりゆし58の前川真悟さん（Vo./Ba.）と宮平直樹さん（Gt.）が登場！ “お酒”にまつわるエピソードや、10月14日（水）にリリースされるアルバム『結縁音』について伺いました。かりゆし58（以下、かりゆし）は、2005年に沖縄で結成された4人組バンド。2006年にミニアルバム『恋人よ』でデビュー。母への感謝を歌ったファーストシングル「アンマー」が多くの共感を呼び、日本有線大賞新人賞を受賞しました。デビュー20周年となる今年は、3月に初のトリビュートアルバム『かりゆし58 20th TRIBUTE ALBUM -Solo-solo HA!touch-』をリリースしたり、MONGOL800や04 Limited Sazabys、ORANGE RANGEを迎えてのZepp対バンツアーを開催したりするなど、さまざまな企画を展開しています。遠山：僕が「SCHOOL OF LOCK!」という番組をやっていたときにも、6回ほど（ゲストとして）お会いしていて。前川：そうなんですよ、お世話になっています。遠山：たしか、番組終わりで「ちょっと飲みに行きましょうか」みたいな……。前川：はい。遠山：今でもお酒は飲まれていますか？前川：好きですね。家ではまったく飲まないんだけど、コロナ以降、ほとんど毎日と言っていいくらい、居酒屋を中心に流しのライブをしているので。遠山：今でもですか!?前川：はい。潮：えぇ!?遠山：突然飛び込みで行くってことですか？前川：いや、お店の方から「やってくれない？」って言われたときに。なので、みんなはいつも通りの値段でお店に来て、そのそばで僕が演奏して、お客さんが楽しんでくれたら、その分だけ投げ銭をいただくっていう。遠山：へぇ！ もちろん、かりゆしのライブもあるので、そうじゃないときにふらっと行ってるということですか？前川：実は先日、そのせいでかりゆしのリハーサルに遅れて……。宮平：そうでした、連絡がつかないことがありまして（笑）。前川：そのときはバンドをクビになるんじゃないかと思いました。遠山・潮：ハハハ（笑）！宮平：ただ、前日が（流しの）ライブだと分かっていたから、なんとなく予想はできていたんですよ。前川：話題を変えたい（笑）。遠山：かりゆしの皆さんは、10月14日（水）に約4年半ぶりとなる10枚目のフルアルバム『結縁音』（ゆいえんね）をリリースされるということで、おめでとうございます！前川・宮平：ありがとうございます！遠山：発売前ですけど、さっき紗理菜ちゃんと聴かせていただいて、「本当に素敵なアルバムだね」って話していました。前川：うれしいです。今までは、新しい作品に向かうときに、過去の自分たちを削ぎ落とすように前に進んでいたんですよ。でも、おかげさまで20年目を迎えての今回の作品だから、「過去の歩みを肯定して、それを受け入れて前に押し出す」みたいな形で作りました。遠山：4曲目の「5820」は“かりゆし58の20周年”ということでいいですよね？前川：まさに、その通りです。遠山：そのクレジットを見たら「作詞：かりゆし58」となっていて。4人でこの歌詞を共有している楽曲ということですよね？前川：はい。まぁ作詞だと思わずに、「20年目の今、どんな心境かを箇条書きでもいいからみんなで書いて集めてみよう」となって、それを歌詞に落とし込んでいったんだけど、全員全然出てこなかった（笑）。遠山・潮：ハハハ（笑）！前川：だから、結果として「5820」が僕らの最新収録曲というか、最後にレコーディングした楽曲がこれで（笑）。「夏休み最後の日に、みんなの日記をかき集めたら、こんなのができました」みたいな歌詞です。遠山：宮平さんは、提出は早かったのですか？宮平：何回か煽られて、ようやく出しました（笑）。その話が出たのが年末くらいで、それからちょこちょこメモはしていたんですけど、「出すのはまだちょっと恥ずかしいな」って延びて延びて、そのあいだに心の動きもあって……。前川：届いたのが7月上旬でした（笑）。遠山：めちゃくちゃ時間が経ってる（笑）。でも、本当に素敵な楽曲だなと思いました。次回10月3日（土）の放送は、日向坂46・上村ひなのさん、山下葉留花さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ