「まさか月間1位になるとは夢にも思っていませんでした」――「♪伯方の塩」の約3秒のサウンドロゴが、JOYSOUNDで7月から3カ月連続の月間ランキング1位を獲得。これを記念して、伯方塩業では18日まで、採点画面をX(Twitter)に投稿するとグッズが当たる「#JOYSOUNDで伯方の塩チャレンジ」を実施している。

「サウンドロゴカラオケAWARD powered by JOYSOUND」決勝ステージで「伯方の塩」を熱唱する伯方塩業の社員

約3秒なのに高得点は“至難の業”

「伯方の塩」のサウンドロゴは、7月1日にJOYSOUNDの総合デイリーランキングで1位を獲得して以降、7月、8月、9月と3カ月連続で月間ランキング1位を獲得。エクシングからは「わずか約3秒のサウンドロゴがカラオケランキングでこのような結果を記録することは、前代未聞の快挙」と評価されたという。

「は・か・た・の・しお♪」で知られるサウンドロゴは、わずか約3秒という短さ。一方で高得点を出すのは難しいとされ、SNSでは採点に何度も挑戦する「伯方の塩チャレンジ」の投稿が広がっている。

伯方塩業では、さらに多くの人にサウンドロゴカラオケを楽しんでもらおうと、JOYSOUNDとの公式コラボキャンペーンを実施。「皆さまの応塩(援)次第では、JOYSOUNDのカラオケ年間ランキング第1位も夢ではありません」と呼びかけている。

参加するには、伯方塩業とJOYSOUNDの公式Xをフォローし、JOYSOUND導入店舗で「伯方の塩」サウンドロゴを歌唱。曲名が分かるよう採点画面全体を撮影し、獲得点数と「#JOYSOUNDで伯方の塩チャレンジ」のハッシュタグを添えてXに投稿する。

ボイスキーホルダーなど8点セットを40人に

応募者の中から抽選で40人に、「伯方の塩」サウンドロゴボイスキーホルダー、エコバッグ、クリアファイル、「伯方の塩 さらりんちょ 100g」の4点と、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」のキーホルダー、缶バッチ、ラップ、スポンジの4点を合わせたグッズセットをプレゼントする。

伯方塩業のプロモーション部担当者は、サウンドロゴを「CM音源だけで終わらせたくない」との思いからカラオケ配信を始めたと説明。「まさか月間1位になるとは夢にも思っていませんでした」と驚きを明かした。

一方、SNSではカラオケ人気によって「塩の売り上げも上がったのでは!?」という声があるとしながら、「肝心な塩の売り上げは、今のところ少し“しょっぱい”結果」とユーモアを交えてコメント。「歌って失った塩分は、ご自宅の『伯方の塩』で補給いただけると幸甚です」とアピールしている。