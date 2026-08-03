TBS系日曜劇場『VIVANT』の第2シーズン(毎週日曜21:00～)の第12話が2日に放送され、SNSでは、新しく登場した人物がSNSを中心に盛り上がりを見せている。

堺雅人

SNSでは驚きの声多数 第12話で登場したとは

注目されたのは第12話で登場した“チョッキー”だ。 逃亡した新庄を助ける役として登場し、そのキャラの濃さに視聴者に大きなインパクトを与えた。 この投稿をInstagramで見る 日曜劇場『VIVANT』(@tbs_vivant)がシェアした投稿

放送前には、番組公式Instagramでキャラクターイメージ画像が公開。スーツ姿で笑顔を浮かべるビジュアルから、どのような人物なのか注目を集めていた。

実際に姿を現したチョッキーは、“オネエ”キャラとして描かれていた。新庄に抱きついたり肩にもたれかかったりする姿は、事前に公開されていたビジュアルの印象とは大きく異なり、SNSでは驚きの声が相次いだ。

「この人かっこいい クールでスマートな役なんだろうなって思ってたら 超陽気オネエさん出てきて神」

「チョッキー思ってたんと違いすぎて草」

「なんかもう、誰も信じられないwww」

「紹介された写真もっとイケメンだった筈なのに登場シーンお尻ぷりぷりしてて同一人物と気が付かなかった」

公開されていたビジュアルから受ける印象を大きく覆す登場シーンは、多くの視聴者に強烈なインパクトを与えたようだ。

黄色いシャツに考察の声も

さらに、チョッキーが着用していた黄色いシャツにも注目が集まった。一部視聴者の間では、「黄色は裏切り者を示す色ではないか」という考察も浮上している。

「どこかで黄色は裏切る人の色って見てこの人も動向気になりすぎる」

「なんか黄色は裏切るっていわれてるけどこの人黄色なんですよね...」

公安と別班の双方から追われる新庄を匿うという重要な役割を担うチョッキー。強烈な個性で鮮烈な初登場を果たしただけに、今後のストーリーの鍵を握る存在となりそうだ。

チョッキー役はタイの俳優

チョッキー役は、タイの俳優タナパック・ジョンジャイパーによって演じられている。OHM（オーム）というニックネームで知られ、タイドラマ『I Will Knock You』に出演し、タイのエンタメファンの間ではおなじみの俳優として活躍している。