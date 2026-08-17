TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第14話が16日に放送され、怒涛の展開にSNSでも話題を呼んでいる。

竜星涼

野崎の裏切りはフェイクなのか...?

第13話では野崎(阿部寛)が裏切ったことが明かされる衝撃的な終わりを迎え、第14話では野崎の動向に注目が集まっていた。

第14話では、野崎が情報を流し、裏で通じていた組織が明かされた。中国の秘密組織シンシーの幹部ハン・リンシン(宮下今日子)との密会で、野崎は世界各国の諜報機関がその実態を掴めなった日本の別班員の引き渡しに成功し、その対価として多額の報酬を受け取る。やがてシンシーの本部へと案内され、ほくそ笑む野崎の姿が映し出された。

SNSでは、「野崎の裏切りは他の目的があっての行動なのではないか」「シンシーを解体しようとしている...?」と考察する声も見られ、今後の展開に目が離せない。

新庄の死は"確定"!?

竜星涼

ノゴーン・ベキの逃走を手伝い、逃走中だった新庄(竜星涼)は乃木(堺雅人)により捕えられ、その結果無残な最期を迎えた。

遺体は日本に運ばれたが、SNSでは「新庄はまだ生きているのではないか」といった声も多く上がっている。

しかし、TBSラジオ『悪役会議室』に竜星涼が登場。「まだ死んでいないのでは?」という疑問に対して、「遺体は別人だと言いますけど、ちゃんとゾンビメイクしたんですよ」「僕です」と、新庄の死は“確定”と本人から伝えられた。

堺雅人

それ以外にも、公安に協力をしている東条の逃亡、磔にされた別班員たちの行く末、間もなく行われるといわれるベキの葬儀...目白押しな展開に目が離せない。

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