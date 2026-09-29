西武鉄道は29日、「復刻! 池袋線101系乗車ツアー」と、車両の操作や音を楽しむ「パシャーン! 君の手で101系の音を出してみよう!」を10月24日に開催すると発表した。いずれも乗務員が自ら企画・立案した「スマ☆プラ企画」の一環で開催される。

西武鉄道の101系

「復刻! 池袋線101系乗車ツアー」は、101系に乗って飯能駅から池袋駅を経由し、豊島園駅へ向かう。上り列車は快速急行(池袋行)をイメージして運行し、力強いモーター音を楽しめるという。飯能駅を10時25分頃に発車し、豊島園駅改札外で11時50分頃に解散となる。途中、快速急行の停車駅と保谷駅に停車するが、途中下車は不可。募集人数は80人、参加費は1人3,500円。小学生以上を対象(乳幼児は参加する保護者に同伴可能)とする。

「パシャーン! 君の手で101系の音を出してみよう!」は、豊島園駅から101系の臨時列車に乗り、池袋駅への入線を経て保谷駅へ向かう。保谷電留線で非常ブレーキとドアの開閉操作、乗務員室での車内放送を体験できるほか、保谷乗務所で「西武鉄道 運転シミュレータ」を体験する。豊島園駅を11時55分頃に発車し、池袋駅改札外で16時15分頃に解散する。

小学生と中学生を対象としており、成年の保護者の同伴が必要。募集は20組、参加費は1組2万円となる。体験は1組につき1人とされ、同伴者は3人まで無料で見学できる。

なお、「復刻! 池袋線101系乗車ツアー」「パシャーン! 君の手で101系の音を出してみよう!」の両企画に続けて参加することも可能だが、それぞれのチケットが必要となる。申込みは西武線アプリの「おでかけ」タブで、10月2日11時から先着順で受け付ける。購入の際、アプリの会員登録が必要。両企画とも雨天決行、荒天中止とのこと。