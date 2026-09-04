Vシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」が、11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。

9月4日には、場面カットが一挙に15枚解禁された。また、11月6日の初日を前に、9月30日に新宿バルト9にて完成披露舞台挨拶付き上映を開催することが決定。さらに、舞台挨拶の模様を全国の上映館(一部劇場を除く)にて生中継する。完成披露舞台挨拶付き上映と全国同時生中継については、こちらの記事を参照のこと。

お馴染みのキャラクターも勢揃い!ストーリーがわかる場面カット15枚解禁!!

一挙に15枚解禁する場面カットは、加賀美新(演：佐藤祐基)、矢車想(演：徳山秀典)、風間大介(演：加藤和樹)の3人が並んだカットや、本作のゲストキャストの加賀美結(演：荒木飛羽)と天道ヒカル(演：小寺結花)のカットのほか、三島正人(演：弓削智久)が田所修一(演：山口祥行)を捉えているシーンや不気味さも感じる加賀美陸(演：本田博太郎)の場面カットなどがある。

さらに、仮面ライダーガタック、仮面ライダーカブトが並んだカットや本作オリジナルライダーの仮面ライダーアトラスと仮面ライダーギラファが戦っているカットなど、公開がさらに楽しみになる場面カットが満載だ。

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Vシネクスト「仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの」

かつての戦いから20年。天道総司の行方は、いまもわからなかった。

そして人類とワームは、共存する道を歩んでいた。

しかし、なぜかZECTは秘密裏に、新たなマスクドライダーシステムを開発していた。

その資格者として選ばれたのは、加賀美新の息子で、高校生の結(ゆい)。

ZECTの三島正人は結との接触を図るが、そこに立ちはだかったのは、結のクラスメート・天道ヒカルだった。

一方、田所修一から情報を得た加賀美新は、ZECTの陰謀に立ち向かうべく、かつての仲間たちのもとを訪ねるが、風間大介も、矢車想も、加賀美への協力を拒否した。

たったひとりでも、敵と戦う覚悟を決めた加賀美。

そんな彼の前に、意外な人物の影が……!

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