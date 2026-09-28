『仮面ライダーカブト』の20周年アニバーサリー作品であるVシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」が、11月6日より新宿バルト9ほかにて期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。9月30日からは、主題歌「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」が配信開始、また10月1日からは、キャストが選ぶ『仮面ライダーカブト』本編のエピソードを、東映特撮YouTube Officialで特別配信することが決定した。

主題歌「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」配信開始

Vシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」の主題歌「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」が9月30日より配信を開始する。配信に先駆け、作詞家・藤林聖子よりコメントが到着した。

「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」は、佐藤祐基、徳山秀典、加藤和樹が3人で担当した本作の主題歌。TVシリーズ「仮面ライダーカブト」の主題歌「NEXT LEVEL」を手掛けた作詞家・藤林聖子が担当しており、本作のために書かれた新たな歌詞にも注目だ。9月30日0:00より各種音楽配信サイトより配信開始。詳細は、仮面ライダー avex SOUND WEBのXアカウントを確認のこと。

作詞家・藤林聖子コメント

『仮面ライダーカブト』の世界に再び言葉を添えられたことを嬉しく思います。今回新たに書いた2コーラス目には、作品が受け継いできた想いと未来への願いを込めました。バージョン名「Pass the tofu」は、“Pass the torch” (灯火を受け継ぐ)をカブトらしく(?)リアレンジしたタイトルです。天道たちが駆け抜けた戦いの日々や仲間との絆、そして新しい世代が運命を超えて未来を選び取る力強さを楽曲からも感じていただけたら嬉しいです。

楽曲情報「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」 (avex trax)

歌唱：佐藤祐基＆徳山秀典＆加藤和樹

作詞：藤林聖子

作曲：渡部チェル

編曲：tatsuo

キャストが選ぶエピソードを東映特撮YouTube Officialにて特別配信!

『仮面ライダーカブト』そしてVシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」に出演するキャストが選ぶエピソードが、東映特撮YouTube Officialで特別配信される。佐藤祐基・徳山秀典、加藤和樹がそれぞれ思い出深いエピソードをピックアップし、選定理由などのメッセージも映像と一緒に配信する。

東映特撮YouTube Official配信スケジュール

加藤和樹:第28話 10月1日(木)20：00 ～10月14日(水) 24：00 配信

徳山秀典:第33話 10月13日(火)20：00 ～10月26日(月) 24：00 配信

佐藤祐基:第49話 10月25日 (日)20：00 ～11月7日(土) 24：00 配信

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