Vシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」が、11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。

9月30日には、Vシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」完成披露舞台挨拶が東京・新宿の新宿バルト9で開催された。

同イベントには、加賀美新/仮面ライダーガタック役・佐藤祐基、矢車想/仮面ライダーザビー役・徳山秀典、風間大介/仮面ライダードレイク役・加藤和樹、そして加賀美新の息子・加賀美結役・荒木飛羽、結のクラスメートである天道ヒカル役・小寺結花、そして石田秀範監督が登壇した。

本作の新キャラクターである、加賀美新の息子・加賀美結役・荒木飛羽は、仮面ライダーシリーズやスーパー戦隊シリーズ出身俳優とも共演することが多いという。

MCからの「アドバイスをもらいましたか?」という質問に、「先ほど松本仁くんに、半ば強引に聞き出したんです」と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役の松本仁からアドバイスを聞いたという荒木。

「舞台挨拶するんですけど、どうしたらいい?って。『子どもの頃の心を思い出して、自分を持っていたら大丈夫だと思うよ』と言われました」と、先輩ヒーローからの大人らしい言葉を受け取ったことを披露した。「できていると思いますか?」と聞かれると、「できているかは後でLINEもらいます」と返し、「見ているの!?」と場内からの笑いを誘った。

Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』

2006年より全国テレビ朝日系で放送された『仮面ライダーカブト』は、「天の道を往き、総てを司る男」と自らを称す主人公・天道総司/仮面ライダーカブト(演：水嶋 ヒロ)を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』は、20周年アニバーサリー作品である完全新作だ。

11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDの発売を行う。

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