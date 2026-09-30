バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」シリーズより、「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー」第5弾が9月第5週より登場します。

今回は『仮面ライダーマイス』『仮面ライダーガヴ』『仮面ライダーギーツ』『仮面ライダーフォーゼ』『仮面ライダーW』『仮面ライダーカブト』『仮面ライダー響鬼』から、印象的なアイテムをラインナップ。

小さなサイズながら特徴的な形状やカラーリングをしっかり再現し、ファンならひと目で元ネタが分かる完成度となっています。チャームとして重ね付けしたり、傘の取っ手やペットボトルに取り付けたりと実用性も抜群。日常の中で仮面ライダー愛をアピールできる、コレクション欲を刺激するシリーズです。

発売情報

商品名：仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー5

発売日：2026年9月第5週

種類：全10種

価格：300円

※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

ライドエグズ1

最新作『仮面ライダーマイス』の変身アイテム「ライドエグズ」が早くも登場。「ライドエグズ1」は、仮面ライダーマイスと仮面ライダーリドの変身アイテムです。約3cmサイズながら存在感は抜群で、最新ライダーファンならぜひ手に入れたいアイテム。印象的なフォルムを細部まで再現。劇中の活躍を思い出しながら眺めたくなる、ファン心をくすぐる仕上がりとなっています。

ライドエグズ4

「ライドエグズ1」と並べてつけたくなる「ライドエグズ4」も登場。仮面ライダーマイス タートルフレームと仮面ライダーダットに変身するアイテム。カラーリングや造形の違いにも注目です。

ゴチポッド

『仮面ライダーガヴ』より、ショウマ＝仮面ライダーガヴの強化アイテムで、「仮面ライダーガヴ オーバーモード」「仮面ライダーガヴ マスターモード」に変身するためのアイテム。透明感のある特徴的なシルエットやディテールがしっかり再現されており、劇中アイテムをそのまま縮小したような完成度です。

闇菓子

『仮面ライダーガヴ』より、ストマック社が製造し、多くのグラニュートを虜にしてきた「闇菓子」がミニチュアサイズで登場。ファンなら思わず反応してしまうアイテムのチョイスに、SNSでは「欲しい」という声が多く寄せられています。

ブーストバックル

『仮面ライダーギーツ』からは、ファンにはたまらない人気アイテム「ブーストバックル」が登場。作中でたびたび活躍していたアイテム、どこかへ飛んでいくことのない仕様です。

マグナムバックル

同じく『仮面ライダーギーツ』より、「マグナムバックル」も登場。ブーストバックルとセットで揃えて、並べて飾る楽しみが広がります。また、細部まで形状やカラーを忠実に再現しています。

ロケットスイッチ

『仮面ライダーフォーゼ』より、アストロスイッチの一種「ロケットスイッチ」がラインナップ。『フォーゼ』を象徴するアイテムならではの存在感を、小さなサイズの中で見事に表現しています。

エクストリームメモリ

『仮面ライダーW』からは、仮面ライダーWサイクロンジョーカーエクストリームへの変身に使われた鳥型ガイアメモリ「エクストリームメモリ」が登場。ミニチュアサイズながらも、印象的な翼の形状を再現しています。

ハイパーゼクター

20周年を迎えた『仮面ライダーカブト』からは、ファン必携の「ハイパーゼクター」がラインナップ。天道総司が仮面ライダーカブト ハイパーフォームへフォームチェンジするアイテムで、持ち歩くだけで気分が上がること間違いなし。独特なフォルムや「ZECT」ロゴなどのディテールにも注目です。

変身音叉・音角

『仮面ライダー響鬼』からは、和テイスト漂うデザインの「変身音叉・音角」が登場。ヒビキが仮面ライダー響鬼に変身するための音叉型アイテム。金と銀のカラーリングや持ち手など、細かな形状まで再現された往年のファンにはたまらない仕上がりです。

SNSでの反響

人気のめじるしアクセサリーに、最新作『仮面ライダーマイス』も加わった「仮面ライダー」シリーズ第5弾。SNSでは「闇菓子欲しすぎる！！！！」という声や、「フォーゼまざってるの嬉しいし新しいライダーもいるしどれ出ても当たりやん」と、注目の声が多数寄せられています。